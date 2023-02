Joao Cancelo a spus tot după ce s-a scris că a plecat de la Manchester City în urma unui scandal cu Pep Guardiola 

Transferul portughezului a reprezentat și unul dintre „șocurile” din mercato din această iarnă, plecarea sa de la Manchester City fiind una neașteptată. În momentul apariției zvonurilor legate de împrumut, despre Cancelo s-a scris că pleacă după un conflict aprins cu antrenorul „cetățenilor”, Pep Guardiola.

Portughezul s-ar fi arătat nemulțumit de faptul că își pierduse postul de titular și i-ar fi reproșat tehnicianului catalan, din ce a scris presa internațională, stârnindu-i furia antrenorului. După primele minute de joc bifate alături de Bayern Munchen în Champions League, Joao Cancelo a vorbit despre plecarea de la campioana en-titre din Anglia.

Joao Cancelo a vorbit despre „conflictul” cu Pep Guardiola

Fundașul lateral a negat vehement zvonurile legate de scandalul cu Pep Guardiola, dezvăluind care a fost motivul din spatele deciziei sale de a pleca de la echipă.

„Este o minciună că am avut o ceartă cu Guardiola, minciună completă. Nu mă simțeam important la echipă în ultimele meciuri. Am vorbit cu Mister și a fost de acord. Am decis eu și antrenorul și clubul că trebuia să plec, care era cea mai bună opțiune pentru mine. Îmi plac oportunitățile noi și nu am nimic împotriva lui City.

Acolo am făcut pasul pentru a ajunge la nivelul la care îmi doream să ajung. M-am transformat în jucătorul care sunt astăzi și îi sunt extrem de recunoscător lui Pep și clubului. Mi-au oferit totul mie și familiei mele, nu voi uita niciodată.

Nu se știe niciodată în fotbal și poate mă voi întoarce când se încheie sezonul. Oferta de la Madrid. Nu știu nimic, însă e o plăcere ca unul dintre cele mai bune cluburi din lume mă urmărește, înseamnă că fac lucrurile bine. Colegii m-au primit foarte bine, mă simt comod încă din prima zi. Sunt o echipă spectaculoasă și vin să îi ajut cu calitățile mele.

Există jucători mari în echipă, avem multe opțiuni. E o plăcere să joc alături de ei”, a spus Joao Cancelo conform Mundo Deportivo după meciul de pe Parc des Princes.