IMPRESIONANT! Si-a indeplinit promisiunea fata de fiul lui mort! :( Antonio Mohamed, cu ochii in lacrimi dupa ce a castigat titlul cu Monterrey

Dupa pozitionarea pe locul 3 la Campionatul Mondial al Cluburilor, in urma victoriei din finala mica cu echipa lui Razvan Lucescu, Al Hilal, Monterrey a reusit sa invinga in finala ligii mexicane si a cucerit titlul de campioana.

Obtinerea titlului reprezinta un eveniment extrem de important pentru club, insa pentru antrenorul echipei, Antonio Mohamed, titlul inseamna indeplinirea unei promisiuni facuta fiului sau care a murit.

In timpul Campionatului Mondial din 2006, fiul lui Mohamed, Farid, si-a pierdut viata intr-un accident de masina, la doar 9 ani. Mohamed ii promisese acestuia ca va merge ca antrenor la echipa lui preferata si va reusi sa cucereasca un trofeu alaturi de el.

In momentul in care Leonel Vangioni a batut lovitura decisiva si a reusit sa inscrie, antrenorul lui Monterrey s-a asezat pe banca tehnica si a izbucnit in lacrimi.

