Imagini SOCANTE din Rusia! Un tanar a fost lovit de fulger in timpul antrenamenului | VIDEO 

Ivan Zaborovski (16 ani), portarul lui FC Znamia Truda, din liga a treia a Rusiei se afla la antrenament pe terenul de fotbal cand a fost lovit de fulger. Imaginile au fost surprinse de o camera din tribune.

This is the harrowing video of the moment Russian 3rd tier club FC Znamya Truda's youth goalkeeper Ivan Zaborovsky is struck by lightning in training

The 16-year-old is currently in a coma and on a life support machine.pic.twitter.com/aoyiiM0CNO