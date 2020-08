"O sa vina cu BASINILE si cu figurile lui!" Arlauskis, reactie geniala cand a auzit ca Balotelli e dorit la CFR

Arlauskis a jucat aseara ultimul meci pentru CFR.

Lituanianul pleaca la Al Shabab, in Arabia Saudita. Lui Arlauskis ii vine greu sa creada ca Balotelli ar veni la CFR. Portarul crede ca atitudinea lui Balotelli fata de fotbal il indreapta spre retragere.

"Sa vina si Balotelli asa cum a venit si Baptista, nu? Eu cred ca spre retragere merge cu basinile si figurile lui. Nu cred ca vine la CFR. Clubul are nevoie de sange proaspat, niste jucatori care sa repete performanta de anul trecut in cupele europene. Cand joc cu colegii mei, nu ma uit la varsta. CFR are nevoie de jucatori buni!", a spus Arlauskis la Digisport.

Mario Balotelli e aproape sa se desparta de Brescia, abia retrogradata din Serie A. Super Mario a marcat 5 goluri in ultimul sezon din Italia.