Fabrizio Romano face anunțul! Cine câștigă Balonul de Aur 2023

Karim Benzema (35 de ani) a câștigat anul trecut Balonul de Aur, după ce i-a luat fața lui Lionel Messi, câștigătorul din 2021. În 2022, Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur Feminin, iar Thibaut Courtois și-a adjudecat Trofeul Yashin.

Fabrizio Romano a scris un mesaj pe rețelele social media în care a indicat faptul că Lionel Messi va fi marele câștigător al Balonului de Aur 2023. Gala se va desfășura luni seară în Paris.

„Leo Messi, așteptat să câștige Balonul de Aur 2023. Înțeleg că toate indicațiile sunt la un pas să fie confirmate, dar Messi va fi marele câștigător încă odată. Decizia oficială va fi dezvăluită luni seară în Paris. Va fi al optulea trofeu câștigat de Messi”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.

Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.

Official decision to be unveiled Monday night in Paris.

???????? It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR