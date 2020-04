Barcelona vrea sa scape de el in vara, fotbalistul insista sa ramana patru ani si jumatate pe Camp Nou

Oficialii catalani i-au oferit un contract pana in 2024 si atacantul vrea sa il duca la sfarsit.

Martin Braihwaite (28 ani) a fost adus ca solutie de avarie de FC Barcelona, in februarie 2020, cand ii avea accidentati pe Luis Suarez si Ousmane Dembele. Dupa ce meciurile au fost amanate din cauza coronavirusului, iar cei doi au timp sa se recupereze, au parut informatii ca oficialii catalani vor sa scape in urmatoarea perioada de transferuri de atacantul adus in schimbul a 18 milioane de euro de la Leganes. Danezul a jucat doar trei partide pentru Bracelona, iar de el se intereseaza Everton si West Ham United, dar spune ca vrea sa ramana pe Camp Nou mult timp de acum inainte, pentru ca are contract cu formatia „blaugrana” pana in iunie 2024.

„Sunt sigur ca voi sta mai mult decat 4 ani si jumatate, eu asa vad lucrurile. Acum, vreau doar sa joc, sa ma bucur de fotbal si sa castig trofee cu aceasta echipa, pentru ca asta vreau sa fac aici. Sunt multumumit ca am ajuns la Barcelona, care a avut unii dintre cei mai buni jucatori si unele dintre cele mai bune echipe din istorie, iar unul dintre telurile mele este sa pot spune ca am jucat intr-una dintre cele mai valoroase echipe ale generatiei mele. Vreau ca fanii sa zica ‚Da, asta e una dintre cele mai bune echipe din istoria Barcelonei’. Aceasta este motivatia mea si vreau sa muncesc mult pentru a pune in practica”, a declarat Braithwaite pentru ESPN.