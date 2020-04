Kyle Walker, OUT de la nationala dupa ultima "aventura" care l-a costat 230.000! Fundasul lui City, pedepsit dupa petrecerea cu escorte

In plina carantina de coronavirus, fundasul lui Manchester City a petrecut cu prostituate intr-o casa inchiriata din Cheshire.

Saptamana trecuta, Kyle Walker a petrecut cu prostituate platite cu 2.500 de euro, in plina carantina impusa de club si de autoritati, iar Manchester City a anuntat ca s-a deschis o investigatie interna, acesta urmand, cel mai probabil, sa primeasca o amenda de 230.000 de euro pentru ca nu a respectat regulile impuse si pentru ca stricat imaginea clubului. Mai mult, fundasul va fi trecut pe lista de transferuri si nu va mai juca pentru "cetateni", in conditiile in care manma antrenorului Pep Guardiola a murit de coronavirus.

Alta veste proasta este ca Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a fost dezgustat de gestul iresponsabil al fotbalistului si presa britanica scrie ca antrenorul nu vrea sa il mai cheme pe Walker la nicio actiune viitoare a echipei nationale, preferand sa mizeze pe Trent Alexander-Arnold (Liverpool) si Aaron Wan-Bissaka (Manchester United).

Walker a postat ulterior un video in care isi cerea scuze pentru actiunea sa, dar fanii si presa din Anglia l-au distrus pe fotbalist, care a preferat sa organizeze o orgie in timp ce in Marea Britanie s-au inregistrat 52.000 de infectari cu Covid-19 si aproape 5.400 de decese, iar virusul a facut ravagii in toata Europa. Acesta nu este primul caz de fotbalist englez care nu a urmat sfaturile de distantare sociala si izolare, dupa ce Jack Grealish, mijlocasul lui Aston Villa, a petrecut in apartamentul unui fostul coleg din Birmingham, fapt care a dus la retragerea interesului lui Manchester United pentru transferul sau.