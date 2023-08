Discurs memorabil al legendarei Marta, care a jucat ultimul său Mondial! Brazilia, șocul din grupe 

Brazilia a remizat cu Jamaica și a fost eliminată de la Mondial încă din faza grupelor, pentru prima dată din 1995. Pentru Marta, legenda braziliană, a fost ultimul Campionat Mondial, și al șaselea din carieră pe care l-a jucat.

Marta a jucat primul său Mondial la vârsta de 17 ani, iar acum, la 20 de ani distanță, și-a anunțat retragerea, deși Brazilia se anunța candidată la câștigarea mareului trofeu. Jucătoarea este marcatoarea all-time a Mondialului, având 17 reușite și a marcat în toate turneele disputate până acum, mai puțin la cel din acest an.

După meci, legendara fotbalistă a susținut un discurs extrem de emoționant, în special pentru următoarele generații. Marta a punctat că nu s-ar fi gândit nici în cele mai rele coșmaruri că Brazilia va face un turneu atât de slab.

„E doar începutul. Eu am încheiat totul aici, însă celelalte jucătoare rămân. Vreau ca oamenii din Brazilia să aibă același entuziasm pe care l-au avut când a început Campionatul Mondial. Să continue să își arate sprijinul pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte.

Sunt foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în fotbalul feminin în Brazilia și în lume. Continuați să sprijiniți pentru că pentru ele e doar începutul. Pentru mine e capăt de drum acum”, a declarat Marta.

Talk to people who played with Marta for club or country and they all speak glowingly. She gave a speech like this after 2019 elimination. She once again could get you to run through a brick wall for her. It feels like an unjust ending.pic.twitter.com/YXDTjJOOMB