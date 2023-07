Starul argentinian nu a semnat prelungirea cu Paris Saint-Germain, după două sezoane petrecute în Ligue 1, și a refuzat două oferte venite de la Al Hilal și FC Barcelona, alegând în cele din urmă să fie transferat de Inter Miami în Statele Unite ale Americii, în Major League Soccer.

De ce a refuzat Messi, de fapt, banii arabilor

Legenda Barcelonei, Hristo Stoichkov, a vorbit despre decizia lui Lionel Messi de a se transfera la Inter Miami, în detrimentul echipei din Arabia Saudtiă, care i-ar fi oferit însă un contract colosal de peste 500 milioane de euro, Al Hilal.

Stoichkov a remarcat faptul că starul argentinian joacă fotbal din dragoste și nu prezintă interes pentru banii care se învârt în jurul fotbaliștilor.

„Noi nu am jucat pentru bani, noi am jucat din dragoste. Asta arată măreția. Nu a contat pentru mine ce salariu am avut sau ce bonusuri am avut, era important să joc, iar oamenii să pună preț pe mine.

Agenții au grijă de restul lucrurilor. Messi vine și joacă, nu-l interesează de bani, pentru că iubește fotbalul”, a spus Stoichkov, potrivit GOAL.

Motivul pentru care Al Hilal a vrut să-l transfere pe Lionel Messi

Potrivit Tuttomercatoweb, care a citat publicația Mundo Deportivo, Al Hilal își dorea să-l aducă pe Messi în Arabia Saudită pentru a reuni duelul cu Cristiano Ronaldo, care e legitimat în acest moment la rivala Al Nassr.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au fost adversari în La Liga, pe când argentinianul evolua pentru Barcelona, iar lusitanul pentru Real Madrid, pentru aproximativ o decadă!

La PSG, Lionel Messi a stat doar două sezoane, timp în care a bifat 75 de apariții, a reușit să marcheze 32 de goluri și să paseze decisiv în 35 de situații, în aproximativ 6.500 de minute petrecute în echipamentul clubului.