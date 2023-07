50 milioane de euro ofertă pentru starul lui Liverpool! „Cormoranii” au răspuns fără ezitare

Arabii de la Al Hilal au făcut primi pași pentru a-l ademeni pe Luis Diaz, starul columbian de la Liverpool, în eșalonul de top al Arabiei Saudite, cu o ofertă de 50 milioane de euro pentru serviciile jucătorului.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, „cormoranii” nici nu vor să audă de plecarea lui Luis Diaz, care mai are contract cu trupa de pe Anfield până la finalul sezonului 2026/27.

Mai mult, italianul a scris pe rețelele social media că Luis Diaz, cotat la 75 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, face parte din planurile de viitor ale lui Jurgen Klopp la Liverpool.

Liverpool have no intention to consider €50m verbal approach from Al Hilal for Luís Díaz. He’s part of Jurgen Klopp long term plans. ???????????? #LFC

Liverpool want Luís to stay and be part of the squad this season despite Saudi calls. pic.twitter.com/0TEL33sF6i