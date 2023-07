Cei doi fotbaliști se reîntâlnesc din postura de coechipieri, după doi ani în care au jucat în tabere diferite. Leo Messi s-a despărțit de Paris Saint-Germain, din postura de fotbalist liber de contract, în timp ce Sergio Busquets a decis să pună punct carierei spectaculoase pe care a avut-o la FC Barcelona.

Duminică seară, Messi și Busquets au fost prezentați oficial pe DRV PNK Stadium, însă vremea i-a speriat inițial pe fani. Cu câteva ore înainte de startul prezentării a început o ploaie torențială în Miami, iar presa anunța o posibilă amânare a momentului prezentării, însă ploaia s-a domolit suficient pentru ca noii jucători să fie prezentați.

Sergio Busquets a fost primul care a luat cuvântul și s-a adresat publicului vorbind în engleză, după ce atât el cât și Leo Messi au fost introduși de David Beckham, patronul clubului american.

„Sunt foarte fericit să mă aflu la Miami, e o plăcere să mă aflu aici. Îi mulțumesc lui David, Jorge și Jose pentru că au făcut acest lucru posibil. Sunt extrem de încântat să încep să mă antrenez cu coechipierii mei”, a declarat Sergio Busquets.

The moment Busquets was introduced as new Inter Miami player

pic.twitter.com/mtzOHbfW1b