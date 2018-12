Cutremurator! Un star de la Manchester City si-a anuntat retragerea de la nationala din cauza fanilor! I-a fost amenintata familia: "Le-a promis ca nu va mai juca!"

Selectionerul Braziliei a facut anuntul.

Mijlocasul celor de la Manchester City, Fernandinho, nu va mai juca in nationala Braziliei dupa ce a fost huiduit si jignit si numit "maimuta" in urma autogolului marcat in sfertul de finala de la Campionatul Mondial in infrangerea cu 2-1 in fata Belgiei.

Sotia jucatorului, Glaucia Roza, a primit mesaje de amenintare si jignitoare iar jucatorul a declinat convocarea la urmatoarele partide. Selectionerul Tite a anuntat ca isi doreste enorm ca Fernandinho sa revina asupra deciziei. Insa decizia lui Fernandinho este finala!

"Primul jucator pe care am vrut sa-l sun dupa Mondial a fost Fernandinho. Primul. Este extraordinar si joaca pentru echipa. Dar ce a patit si familia lui a fost de o cruzime incredibila si el i-a promis familiei ca nu va mai juca pentru nationala. Am mers sa vorbesc cu el personal insa nu l-am convins" le-a spus Tite celor de la Sport TV.