Arata BETON, dar nu te poti apropia de ele! Top 5 cele mai SCUMPE masini produse vreodata. PRETURILE sunt astronomice

O revista italiana de specialitate a facut o ierarhie a celor mai costisitoare modele de masini puse in circulatie pana in prezent.

Cu preturi astronomice, de ordinul milioanelor de euro, inabordabile pentru oamenii de rand, automobilele prezentate fac parte din categoria exclusivista a "hypercar"-urilor. Iata cum arata clasamentul la varf, conform celor de la auto.it.

1. Pagani Zonda HP Barchetta - 20 de milioane de euro, un bolid capabil sa dezvolte 800 de CP. A fost creat pentru a marca aniversarea a 60 de ani de la crearea marcii. Modelul fara acoperis a fost realizat in numai trei modele personalizate pentru fiecare client.

2. Bugatti La Voiture Noire - 16,7 milioane de euro, un produs de lux al producatorului francez, sursa de inspiratie a designului fiind o masina dde epoca din anii 1930. S-a fabricat intr-un singur exemplar, iar proprietarul nu este cunoscut. Unii au spus ca a fost cumparat de Cristiano Ronaldo, altii afirma ca a intrat in posesia unui print saudit.

3. Rolls Royce Sweptails - 13 milioane de euro, o masina care exceleaza din punct de vedere al rafinamentului si al elegantei, multe dintre solutiile stilistice alese fiind imprumutate din lumea avioanelor si a iahturilor.

4. Bugatti Centodieci - 8 milioane de euro, un model realizat in numai 10 exemplare, cu ocazia implinirii a 110 ani (centodieci, in italiana) de la infiintarea companiei de catre Ettore Bugatti, un milanez emigrat in Franta.

5. Bugatti Divo - 5 milioane de euro, o alta creatie exclusivista a francezilor de la Bugatti, in onoarea unui pilot de exceptie de la inceputul secolului trecut, Albert Divo. Din nou vorbim despre o serie limitata, fiind produse numai 40 de exemplare.