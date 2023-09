Superstarul portughez a uimit pe toată lumea cu decizia de a merge în Arabia Saudită, însă a fost „deschizător de drumuri” pentru multe alte staruri ale fotbalului european, care s-au transferat în această vară, precum Sadio Mane, Karim Benzema sau Neymar.

Atacantul a reușit să se adapteze rapid în noul campionat, având 21 de goluri marcate în 26 de meciuri jucate până acum și 7 assist-uri. Cristiano Ronaldo a devenit și ambasador al Arabiei Saudite, iar ultimul clip postat de club demonstrează acest lucru.

Cu o zi înainte de ziua națională a Arabiei Saudite, care se sărbătorește pe 23 septembrie, Al-Nassr a postat un clip promoțional, care îl are ca protagonist pe Cristiano Ronaldo. Inițial, clipul prezintă trei copii care merg prin stadionul lui Al-Nassr, pentru ca mai apoi portughezul să apară îmbrăcat într-un costum tradițional, purtând pe cap o ghutrah, eșarfa specifică zonei, și cu o sabie în mână.

Atacantului i se alătură în clip și Sadio Mane și Talisca, în timp ce dansează împreună spre finalul filmării, care a fost postată alături de descrierea: „Cu toții împreună, Pentru un singur steag. Visăm și realizăm”.

All together ✊

For one flag ????????

" We Dream, and Achieve ???? " pic.twitter.com/r6ra5azFqA