Ar fi lovitura anului: arabii încearcă să-l aducă pe Cristiano Ronaldo în WWE!

După ce a intrat sub ”umbrela” unui nou acționariat, WWE încearcă o lovitură de proporții la nivel de imagine. Încearcă să-și asigure prezența lui Cristiano Ronaldo (38 de ani) pentru eventul Crown Jewel, care are loc anual în Arabia Saudită, scriu spaniolii de la Diario AS.

Arabii vor să-l aducă pe Cristiano Ronaldo în WWE!

Crown Jewel este programat în luna noiembrie, iar până atunci noul acționariat al World Wrestling Entertainment LLC (WWE) încearcă să-l convingă pe starul portughez să-și dea ”OK-ul” pentru participare.

În luna aprilie, WWE a intrat sub patronajul Endeavor Group Holdings, care deține și UFC, iar prezența lui Ronaldo ar fi o adevărată lovitură de imagine pentru cea mai populară promoție de wrestling din lume. Evident, această mișcare i-ar costa o sumă importantă pe șefii Endeavor.

Crown Jewel este un eveniment anual pentru WWE. Prima ediție a avut loc în 2018.

După ce a semnat cu Al-Nassr un contract valabil pe două sezoane și jumătate, s-a scris că Ronaldo va fi și ambasadorul Arabiei Saudite pentru candidatura la găzduirea Cupei Mondiale, alături de Grecia și Egipt.

Cristiano Ronaldo, care va împlini 39 de ani pe 5 februarie, are cifre impresionante în primul său an în Arabia Saudită. A marcat de 21 de ori în 26 de partide în toate competițiile, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.