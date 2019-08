BREAKING NEWS: Ronaldo i-a dat o suma URIASA ca sa uite de proces! Cat a platit pentru a scapa de acuzatiile de viol

TMZ publica termenii intelegerii dintre Cristiano Ronaldo si Kathryn Mayorga!

Americanii au intrat in posesia unor documente care arata ce s-a intamplat exact intre superstarul lui Juventus si Mayorga in urma cu 10 ani. Modelul a acceptat sa semneze un acord prin care primea 375 000 de euro ca sa uite orele petrecute alaturi de Cristiano la Rain Nightclub, apoi in penthouse-ul fotbalistului.

Ronaldo a scapat de raspunderea penala din lipsa de probe, insa procesul continua in civil. Astfel, conform informatiilor obtinute de TMZ, Ronaldo i-a trimis in conturi lui Mayorga 375 000 de dolari in schimbul renuntarii la orice fel de acuzatii. In actele transmise instantei, Ronaldo sustine ca plata sumei catre Mayorga nu e o recunoastere a versiunii modelului, ci doar o cale de a evita expunerea in fata mass-media. Dovezile prezentate de Ronaldo vor ajunge in fata unui judecator, care va decide acum daca procesul poate continua sau va fi clasat.