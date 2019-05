Consolarea lui Messi! Argentinianul poate castiga a 6-a Gheata de Aur din cariera! Mbappe are un meci mai mult de jucat! Care e diferenta intre ei in acest moment

In ciuda eliminarii de-a dreptul incredibile din Liga Campionilor, Messi ramane favoritul no.1 la pariuri pentru castigarea Balonului de Aur. Pana atunci el poate castiga Gheata de Aur.

Messi si-a vazut inca o data spulberat visul de a mai castiga o Liga a Campionilor. Liverpool a oferit un comeback demn de istoria fotbalului si a batut-o pe Barcelona cu 4-0 pe Anfield, dupa 0-3 in meciul tur de pe Camp Nou. Eliminat din UCL, argentinianul ramane favoritul no.1 al pariorilor pentru castigarea Balonului de Aur. Totusi, cucerirea trofeului nu va depinde de el, ci de votul altora.

In schimb, Messi se poate consola cu un alt trofeu, unul pe care il poate cuceri in aceasta luna. Starul Barcelonei e favorit sa castige a 6-a Gheata de Aur din cariera.

Gheata de Aur, consolarea lui Messi



In acest moment, Messi conduce topul pentru Gheta de Aur si are 4 goluri peste francezul Mbappe. Barcelona mai are de disputat doua meciuri in La Liga, in timp ce PSG mai are de jucat trei etape! Ambele sunt deja campioane in Spania, respectiv Franta.

Barcelona urmeaza sa le mai intalneasca pe Getafe si Eibar in campionat, in timp ce PSG se va mai duela cu Angers, Dijon si Reims.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur



In cursa pentru Gheta de Aur, Mbappe este singurul cu sanse sa-l mai depaseasca pe Messi. Quagliarella, veteranul Sampdoriei, e la 9 lungimi in spate. Lewandowski are 12 goluri mai putin!

Cristiano Ronaldo e doar pe 9 in clasamentul pentru Gheata de Aur, cu 21 de reusite stagionale.