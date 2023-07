Attila Szalai (25 de ani) a jucat în ultimii doi ani la Fenerbahce, în Turcia, iar acum a prins transferul carierei.

Încă un transfer ”de vis” pentru Ungaria: Attila Szalai la Hoffenheim!

Hoffenheim l-a cumpărat de la vicecampioana din Superlig pentru 15 milioane de euro, potrivit jurnalistului Nicolo Schira, sumă care depășește recordul stabilit de campionatul României (13 milioane de euro de pe urma transferului lui Dennis Man la Parma).

Szalai a semnat un contract valabil până în 2027 cu noua sa echipă, la care va purta numărul 41.

„Am avut multe opțiuni pentru cariera mea sportivă, dar am decis să merg la TSG Hoffenheim. Am vrut să joc în Bundesliga și sunt convins că este pasul potrivit în cariera mea”, a spus Szalai, pentru site-ul oficial al noii sale echipe.

Willkommen bei der #TSG, @SzalaiAttila41 Der 25 Jahre alte ungarische Nationalspieler wechselt von Fenerbahçe Istanbul nach Hoffenheim und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027

Szalai a fost cumpărat de Rapid Viena în perioada junioratului, în 2012, de la Vasas.

A trecut pe la toate grupele de juniori ale clubului austriac, iar apoi a făcut pasul la Mezokovesd. Apollon Limassol și Fenerbahce sunt celelalte cluburi din cariera fundașului central, evaluat de site-urile de specialitate la 14 milioane de euro.