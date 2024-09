Ce ofertă a primit Sergio Ramos, la 38 de ani

Liber de contract din iulie, de când s-a despărțit de Sevilla, fostul căpitan de la Real Madrid este aproape de a ajunge în Major League Soccer, unde este ademenit de San Diego FC, scrie jurnalistul Ekrem Konur pe pagina sa de Twitter.

Proiectul de la San Diego este atractiv și pentru fostul campion mondial, care ia în considerare un transfer în MLS. În această perioadă, Ramos mai are ”pe masă” și alte oferte, din Mexic și Brazilia.

Sergio Ramos a evoluat la Real Madrid între 2005 și 2021, timp în care a câștigat de cinci ori La Liga și de patru ori UEFA Champions League.

???????? #TransferNews ????????

Sergio Ramos, after leaving Sevilla, is currently without a club and might continue his career in the United States’ Major League Soccer (MLS).

▪️San Diego FC is one of the clubs showing interest in him. The project from San Diego FC seems to be an… https://t.co/NhHnvUzhJU pic.twitter.com/ahQ1aVuy4b