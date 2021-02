Cazul care ii da PANICA lui 'Mbappe' Coman! Un barbat a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, intr-o situatie similara

Florinel Coman (22 ani) are probleme cu legea dupa ce a fost surprins conducand fara sa detina permis de conducere national.

Jucatorul ros-albastrilor a fost surprins pe Autostrada Soarelui conducand cu 165 km/h. In momentul in care i-au cerut sa se identifice, politistii nu au primit un permis de conducere national, ci unu eliberat in Ucraina.

Lui Coman i s-a deschis dosar penal, iar politia suspecteaza ca jucatorul lui Becali si-ar fi cumparat ilegal actul de conducere.

Intr-un caz asemanator, justitia din Romania l-a condamnat pe un barbat din Iasi la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pe data de 13 aprilie 2020. Barbatul conducea un autoturism intr-un sat din judetul Iasi, iar in momentul in care a fost oprit de politie, a prezentat un carnet emis in Republica Moldova, care s-a dovedit a fi fals.

Conform ziarului Adevarul, acesta ar fi platit 500 de euro unor persoane pe care le cunoscuse pe Messenger, pentru a-i procura un carnet fals. Traficantii de acte false i-au facut o poza intr-o benzinarie din apropiere de Chisinau in septembrie 2019, iar in noiembrie si-a primit carnetul acasa. In decembrie a fost prins de politie, iar la patru luni distanta a fost condamnat.