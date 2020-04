Aparitia EXTRATERESTRA a unui star mondial din fotbal! Nimeni nu-l mai recunoaste dupa ce a suferit o transformare incredibila. Iti dai seama cine e?

Jose Roberto da Silva Jr., cunoscut drept Ze Roberto a incendiat retelele sociale cu ultima aparitie. Fostul fotbalist al lui Real Madrid si Bayern Munchen, in varsta de 45 de ani a aratat o forma de zile mari.

Bayern Munchen a postat o poza cu mijlocasul brazilian in care apare fara tricou, iar imaginea nu a trecut neobservata. Retras din fotbal in 2017, Ze Roberto este tot un pachet de muschi, dupa cum se poate observa din poza postata.

Zé Roberto certainly isn't in bad shape these days ????????#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/C7Twx8u6b9