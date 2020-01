Alte vremuri, alte timpuri! :) Romania este la ANI LUMINA distanta de Arabia Saudita! Cum arata "BIJUTERIA STRALUCITOARE" pe care se disputa meciurile din Supercupa Spaniei construita in DOAR 14 luni

Stadionul care gazduieste Supercupa Spaniei arata incredibil.

"Bijuteria stralucitoare" a Yedei, este Complexul Sportiv King Abdullah care gazduieste semifinalele si finala Supercupei Spaniei. Stadionul are o capacitate de 62.345 de locuri, iar costul de constructie se ridica la 510 milioane de euro. Arena a fost premiata datorita rapiditatii cu care a fost construita.

A fost ridicata in doar 14 luni, datorita eforturilor coordonate de 8000 de muncitori care au lucrat in ture de 12 ore. Stadionul dispune de 45.000 de locuri de parcare si 30 de sali VVIP ( Very Very Important Person) pentru membrii familiei regale.

Terenul de joc are dimensiunile 105x68, exact aceleasi dimensiuni pe care le au stadioanele lui Real Madrid si Valencia, Santiago Bernabeu, respectiv Mestalla.

"Complexul este mandria sportiva a orasului. Stadionul a fost facut pentru a nu fi invidiate cele mai mari stadioane din lume", a declarat un ziarist din Arabia Saudita conform AS.

Programul meciurilor din Supercupa Spaniei este urmatorul:

Valencia - Real Madrid, miercuri, 8 ianuarie, de la 21.00.

Barcelona - Atletico Madrid, joi, 9 ianuarie, de la 21.00.

Sursa foto: AS