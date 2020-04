Abia s-a recuperat de Covid-19 si primeste alta lovitura: risca suspendarea pe viata din sport si Olympiakos poate fi retrogradata!

Patronul lui Olympiakos este acuzat de trucare de meciuri si cel mai mare club al Greciei ar putea fi retrogradat in liga secunda.

Cluburile Olympiakos Pireu si Atromitos Atena si 15 persoane sunt acuzate de incalcarea Articolului 27 din Codul de Conduita al Federatiei Elene de Fotbal (EPO), adica de „aranjarea rezultatului unui meci in scopul parierii”. Acuzatiile au ajuns la departamentul de investigatii al Comisiei Etice a EPO si de aici a fost inaintat departamentului juridic al aceluiasi comitet, oficialii concentrandu-se pe meciul dintre Olympiakos si Atromitos, din februarie 2015, castigat de prima echipa cu 2-1. In acel sezon, echipa din Pireu a castigat titlu, iar Atromitos si-a asigurat prezenta in play-off.

Printre persoanele anchetate se gasesc Evangelos Marinakis, un bogat armator grec, cu afaceri in media si patron al cluburilor de fotbal Olympiakos Pireu si Nottingham Forest, Giorgos Spanos, proprietarul lui Atromitos, Giorgios Sarris si Aristidis Stathopoulos, fostii presedinte si vicepresedinte al EPO, alti trei fosti oficiali de rang mai mic ai federatiei elene, sase fosti arbitri si observatori pentru arbitri si Ricardo Sa Pinto, fostul antrenor al lui Atromitos.

Nu este prima suspiciune de coruptie in privinta lui Marinakis si Olympiakos. In perioada in care a antrenat-o pe PAOK Salonic (2017-2019), romanul Razvan Lucescu acuzand jocuri de culise si meciuri dubioase in favoarea contracandidatei la titlu. Marinakis tocmai fusese in centrul altui scandal, la jumatatea lunii martie, el fiind descoperit infectat cu coronavirus, iar cei de la Arsenal au acuzat ca mai multi antrenori si jucatori s-au imbolnavit dupa contactul cu acesta. Ulterior, dupa o perioada scurta de spitalizare, el s-a recuperat. Daca este gasit vinovat, Marinakis va trebui sa renunte la controlul asupra celor doua cluburi de fotbal si risca o amenda de 3 milioane de euro si o suspendare pe viata din sport, in timp ce Olympiakos poate fi retrogradata in Super League 2.

Clubul din Pireu este considerat cel mai mare din fotbalul greu, el fiind infiintat in 1925 si castigand, de-a lungul timpului, 44 de titluri de campioana, 27 de Cupe si 4 Supercupe ale Greciei. De asemenea, „Thrylos” a ajuns pana in sferturile de finale ale Champions League (1998-1999) si ale Cupei Cupelor (1992-1993) si a castigat o data Cupa Balcanica (1963).

In acest moment, Olympiakos este lider in play-off-ul din Grecia, cu 14 puncte mai mult decat PAOK si cu 15 peste AEK Atena, urmatoarele doua clasate. „Ros-albii” sunt calificati si in optimile de finala ale Europa League, unde au remizat cu Wolverhampton, 1-1, pe teren propriu, pana ca aceasta competitie sa fie amanata din cauza coronavirusului. Echipa e condusa de portughezul Pedro Martins, iar vedetele ei sunt marocanul Youssef El Arabi, portughezii Jose Sa si Ruben Semedo, norvegianul Omar Elabdellaoui, francezul Mathieu Valbuena, algerianul Hillel Soudani, brazilianul Guilherme si grecii Kostas Fortounis, Avraam Papadopoulos, Vasilis Torosidis si Lazaros Christodoulopoulos. Atromitos se afla pe primul loc in play-out, la 15 puncte de primul loc retrogradabil.