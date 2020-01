Aparitii de ULTIMA ORA la antrenamentul Realului! Vestea pe care Zinedine Zidane o ASTEPTA

Zinedine Zidane a primit o veste buna la ultimul antrenament.

Dupa ce au castigat Supercupa Spaniei, madrilenii au inca un motiv de bucurie. La antrenamente au revenit doi jucatori importanti pentru echipa: Marco Asensio si Eden Hazard.

Marco Asensio s-a intors astazi la antrenamente, dupa o accidentare care l-a tinut pe banca jumatate de an. Spaniolul s-a accidentat in luna iulie, dupa meciul din International Champions Cup cu Arsenal, castigat cu 3-2 de madrileni, dupa executarea loviturilor de departajare. Atacantul a suferit de o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si ruptura de menisc extern la genunchiul stang si a avut nevoie de interventie chirurgicala.

Starul lui Real Madrid, Eden Hazard, adus in vara de la Chelsea pentru 100 de milioane de euro, s-a accidentat in noiembrie, in meciul cu PSG din Champions League. Initial s-a anuntat ca va sta pe margine pentru 10 zile, insa accidentarea belgianului a fost mai serioasa, fiind nevoit sa se foloseasca de carje pentru o buna perioada de timp.

Ambii jucatori au fost vazuti astazi la antrenamentul lui Real Madrid, vestea fiind una buna pentru Zinedine Zidane, care i-a recuperat si pe Karim Benzema si Gareth Bale, jucatori care au fost indisponibili pentru finala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid, pe care au castigat-o cu 4-1, dupa loviturile de departajare.