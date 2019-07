ASTANA - CFR CLUJ 1-0 | Reactia lui Dan Petrescu dupa infrangerea din Kazahstan: "Astana e favorita, e un rezultat excelent pentru ei! Sa vedem in ce forma vom fi noi la retur!"

CFR Cluj a pierdut mansa tur din Kazahstan si risca sa fie eliminata inca din primul tur preliminar.

Dan Petrescu si-a laudat adversara dupa infrangerea cu 1-0. Postnikov a marcat unicul gol, in timp ce Omrani si Culio au ratat 2 ocazii uriase pentru campioana Romaniei.

"Rezultatul este cel care este. Tomasov e un jucator fantastic, Mayewski si-a ajutat foarte mult echipa. Astana are jucatori buni de atac. Rotariu a aratat bine azi.

Astana e in forma, pentru noi e abia al doilea meci oficial. Asa ca ne-a fost greu. Daca am fi marcat in prima repriza, poate am fi obtinut mai mult. in retur, vom depune mai mult efort ca azi pentru a ne califica.

Sa vedem in ce forma vom fi noi. Mai jucam si in campionat. Astana e favorita, 1-0 e un rezultat excelent pentru ei. Speram sa intoarcem rezultatul" a spus Dan Petrescu dupa partida.

Partida retur de la Cluj va avea loc pe 17 iulie, de la ora 21.00. Castigatoarea acestei duble o va intalni in turul 2 preliminar al UEFA Champions League pe Hapoel Tel-Aviv.