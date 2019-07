ASTANA - CFR: Dan Petrescu le cere jucatorilor sa joace CA IN CURTEA SCOLII: "Sa ne trezim inainte de meci, altfel plangem"

CFR Cluj joaca azi in Kazahstan cu Astana de la ora 16:00 in primul tur preliminar Champions League.

Campioana CFR Cluj are sansa a doua sa treaca mai departe in Champions League, a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa. Antrenorul clujenilor crede ca totul va fi decis de implicarea elevilor sai in meci, carora le-a dat exemplul unor echipe cunoscute precum Rennes sau Maccabi, surprinse de Astana in Kazahstan in ultimii ani.



Dan Petrescu, inainte de Astana - CFR: Nu castiga tot timpul echipa favorita!

"As vrea sa spun ca favoriti pentru mine sunt ei. Pentru lotul lor, experienta din ultimii 4 ani in grupele europene, faptul ca joaca pe teren sintetic si sunt in plin campionat, Sunt argumente pro pentru ei, noi venim dupa o infrangere. Suntem abia la inceput, avem si ceva probleme de lot. Dar nu castiga mereu echipa favorita. S-a vazut si la meciul nostru cu Viitorul, cand eram favoriti. Am idee cum vor juca si ce vor juca, pe parcursul meciului se vor schimba multe. Nu cred ca e tactica importanta ci modul cum vom intra in meci. Am vazut echipe mari care au venit pe aici si s-au trezit prea tarziu", a spus Dan Petrescu.



Dan Petrescu: O sa jucam ca in curtea scolii!

Gazonul artificial e un motiv in plus de ingrijorare pentru campioni, insa Petrescu face apel la experienta din curtea scolii a jucatorilor sai. Si acolo jucau tot pe sintetic sau pe ciment.



"Noi trebuie sa ne trezim inainte de meci, altfel vom plange. Sunt multe dezavantaje, scuze se vor gasi, dar rezultatul ramane si trebuie sa intram bine, sa jucam ca in curtea scolii, ca tot pe sintetic sau pe ciment jucam", a spus Petrescu la conferinta.

