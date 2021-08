"Asta le-a lipsit!" Ce a observat Vasile Miriuță la meciul CFR - Young Boys Berna 1-1 

CFR Cluj - Young Boys Berna 1-1, în manșa întâi a turului III preliminar din Champions League.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputată, marţi, pe teren propriu cu campioana Elveţiei, Young Boys Berna, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Pentru ardeleni a înscris Manea '4, în timp ce elvețienii au egalat pe final de meci, prin Sierro '90+3.

Vasile Miriuță, fost antrenor al echipei din Gruia, susține că echipa lui Marius Șumudică se poate califica în play-off-ul Ligii Campionilor.

Miriuță: "Au lipsit jucătorii de viteză din față!"

Actualul tehnician de la Minaur Baia Mare e de părere că ardelenilor le-au lipsit jucătorii de viteză, în atac, un aspect care a contat esențial în desfășurarea jocului după ce Manea a deschis scorul.

"Cred că a fost un rezultat corect. Am marcat acel gol din fază fixă prin Manea, am jucat 15-20 de minute bine, a venit acea accidentare a lui Alibec. Cred că din minutul 25 am cedat deliberat terenul şi ne-am apărat în cinci fundaşi.

Din păcate, organizarea bună pe faza defensivă nu a mai adus atacuri. Au lipsit jucătorii de viteză din faţă. Am întâlnit o echipă puternică, dar probleme mari nu ne-au pus. Şumudică a mai jucat în sistemul cu cinci fundaşi în Turcia. Am suferit în atac, pentru că nu avem jucătorii care să aducă un plus în acest sistem. Omrani şi Debeljuh nu au viteză. Nu ştiu de ce n-a jucat Petrila, e un jucător de viteză", a declarat Vasile Miriuță, la Look Sport.

Returul va avea loc la 10 august.

Condiția ca CFR să se califice

Dacă în manșa retur vor lipsi erorile în echipa din Gruia, Miriuță crede că CFR se poate califica.

"Am jucat 70 de minute concentraţi să facem faza de apărare bine şi e păcat de acel gol pe final. Nu pot să-mi dau seama ce le-a transmis antrenorul în timpul jocului. Încă o dată, n-am mai contat pe faza de atac şi am încercat să ieşim din apărare cu mingi lungi, iar echipa din Berna avea fundaşi puternici, deci n-am avut nicio şansă. Am întâlnit o echipă puternică, dar 100% poate fi eliminată, dacă vom face o partidă perfectă, nu vom face greşeli la Berna", a mai spus Miriuță, pentru sursa mai sus citată.