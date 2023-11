Duminică, la prânz, Gigi Becali anunța că a fost implicat într-un incident rutier pe Centura București, când se întorcea de la biserică. Finanțatorul de la FCSB, aflat la volanul unui Rolls-Royce, s-a angajat într-o depășire, însă a fost nevoit să ferească un alt autoturism care depășea și a ajuns în șanț cu autoturismul de lux.

Gigi Becali, testat pentru consum de droguri și alcool: "S-a deschis dosar! Îl îndrum pe ăla care a plecat să mă caute"

În noaptea de duminică spre luni, Gigi Becali s-a prezentat la o secție de Poliție pentru a da detalii despre incidentul în care a fost implicat.

Omul de afaceri a fost testat pentru consum de droguri și alcool, iar în interviul acordat presei la fața locului l-a invitat pe celălalt șofer implicat, care ar fi plecat imediat după incident, să își prezinte scuzele.

"Da, eu am condus mașina. Le-am spus polițiștilor ce s-a întâmplat. Eu eram în depășire și cineva a intrat în depășire, lateral cu mine, nici măcar în punctul mort. Intra în mine. Am făcut stânga, am intrat în șanț, l-am ocolit pe el. Eu am intat în șanț, iar omul n-a avut măcar puțin obraz să oprească.

Acolo sunt camere. Acum s-a deschis dosar. Cum adică, tu pleci? Îl îndrum pe ăla care a făcut asta să mă caute, să-și ceară iertare și nu-i mai fac plângere penală.

Am făcut testul antidrog, testul de alcool, cannabis, alea, alea.

A intrat mașina în șanț. Ce accident dacă n-au sărit nici airbag-urile? E adevărat, m-a zdruncinat puțin că e șanț mare acolo. Bine că n-am pățit nimic", a spus Gigi Becali, potrivit Antena 3.

Comunicatul Poliției după incidentul rutier în care a fost implicat Gigi Becali

„La data de 12 noiembrie a.c. în jurul orei 11:42 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanț.

La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești.

La fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană. Din primele verificări și investigații a rezultat faptul că, persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime. Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul Poliției.