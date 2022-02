Mihai Leu împlinește azi 54 de ani: „Când te răstorni cu mașina, e ca și cum iei un pumn tare la box, cazi și trebuie să te ridici!”

de Florin CARAMAVROV

Mihai trăiește în Hunedoara, orașul său natal, e căsătorit de 31 de ani cu Anna, o italiancă pe care a cunoscut-o când boxa în Germania. Leu este acum campion național de raliuri în ultimii trei ani, la categoria sa de vârstă, după ce în 2016 fusese diagnosticat cu cancer de colon!

Când l-am sunat pentru interviu, fostul mare boxer juca fotbal pe play-station cu fiul său Marco (28 de ani), instructor de schi și snowboard. M-a rugat să revin după o jumătate de oră, ceea ce am și făcut:

Cine a câștigat?

M-a bătut... Am meciuri grele... Tineretul ăsta e greu de învins la jocurile pe calculator. Sunt în formă, se antrenează. Au crescut altfel față de noi.

Cum te simți la 54 de ani?

Parcă nici nu-mi vine să cred că împlinesc 54.

„Motivație am tot timpul!”

Mai găsești resurse pentru automobilism?

Motivație am tot timpul. Abia aștept să începem iar campionatul. Anul ăsta mă voi axa pe Super Rally, vin mulți piloți buni, printre care și francezul care a câștigat campionatul de la noi în 2021, Jerom France îl cheamă, mai vine un belgian foarte bun...

Ce înseamnă Super Rally?

O competiție care a fost ideea mea, un circuit în oraș.

Și unde se ține?

Sunt 6 etape, la Mangalia, Târgu Mureș, Deva, Brașov, București și Timișoara.

Totuși, în ce îți găsești motivația?

Pur și simplu, fiecare an începe pentru mine de la zero. La fiecare sfârșit de an, mă gândesc ce am făcut bine, ce am făcut rău, și anul următor o iau de la capăt. Așa m-am obișnuit, așa am crescut în sistem de competiție, de antrenamente, așa m-am învățat. La box, făceam analiza după fiecare meci, cu tot ce-am făcut bine, tot ce-am făcut rău. Așa am rămas, cu autoanaliza.

Te analizezei și personal sau numai sportiv?

Ei, și personal, totdeauna.

Se câștigă și bani la o competiție de automobilism? Sunt și premii în bani?

A, nu, nu, nu. În funcție de sponsorii pe care-i are, fiecare pilot are un buget. Cheltuielile sunt destul de mari, piesele și caucucurile le achiziționăm din străinătate, în România nu prea se găsesc, așa că prețurile sunt mari.

Pasiunea de a ieși pe minus financiar

Ai ieșit și pe minus?

Păi... de obicei. Dar nu-i asta principala problemă. Am ieșit și pe minus, și pe plus, dar în general astea sunt competiții sportive în care te interesează foarte mult rezultatul.

E mai mult pasiune, nu?

Da, da, da, da, da...

Ești și actor de reclame. Cum a fost?

Ei, nu prea sunt în elementul meu. Nu prea mă pricep, așa. Iar la mine se vede pe față imediat dacă sunt supărat, dacă sunt vesel. Și mi-e destul de greu... De actor nu sunt bun, sută la sută.

Ai fost ok ca șofer :))

Da bine, am și vorbit mult...

Deci e mult mai greu decât o cursă sau un meci de box?

Pentru mine, da. Acum și boxul ar fi foarte greu :)))

Și la automobilism până la ce vârstă vrei să participi în competiții?

Îți spun sincer, m-am reapucat acum 4 ani, dar nu mă gândesc la absolut nimic, ci doar să merg, iar în ziua în care voi vedea că nu mai pot să țin pasul cu cei din față, nu neapărat să fiu pe locul 1, atunci sigur n-o să mai merg.

Slăbește 2-3 kilograme la o cursă!

Cât te solicită fizic o cursă?

Este și fizic, normal. Concentrarea este atât de mare, încât te obosește foarte tare. De-asta e bine să fii pregătit, să fii odihnit.

Cât slăbești după o cursă?

Două-trei kilograme. La noi, automobilismul n-a fost așa de dezvoltat, acum se dezvoltă, dar să știi că e un sport ca oricare altul, îți trebuie antrenamente, îți trebuie pregătire. Nu poți să faci fără.

Și cât te pregătești?

Îți trebuie și pregătire fizică, dar să și te pregătești cu mașina, Facem teste pe circuit, ne adunăm mai mulți piloți, închidem circulația într-un anumit loc și mergem acolo cu mașina, facem contratimp. Și mai sunt recunoașterile. La antrenamentele de viteză în coastă, mergem cu mașina de stradă pe traseu, nu ai voie cu mașina de curse, și facem de sute de ori. Trebuie să știi fiecare metru de traseu, unde aceelerezi, să știi fiecare groapă, ca să poți să mergi tare la cursă.

Să știi traseul cu ochii închiși!

Știi traseul și cu ochii închiși, nu?

Da, așa trebuie, să fii în stare să mergi cu ochii închiși pe traseu.

După cursă, simți nevoia să te odihnești, să te culci?

Da, da, da. Păi e oboseala foarte mare, să știi. Poate că pare un sport ușor, dar nu e așa, e foarte dificil. Nu mai vorbesc de cei care merg la Campionatul Mondial. Sunt la un nivel foarte ridiat din toate punctele de vedere. Dacă nu ești pregătit, obosești foarte repede, nu te mai poți concentra.

Ți-e teamă să nu te răstorni cu mașina în curse?

Nu pot să zic că am teamă. Nu am. Nici nu mă gândesc niciodată la așa ceva înainte de curse, dar sunt conștient că se poate întâmpla și asta.

Dar ai ieșit în decor, te-ai răsturnat?

Eu am făcut o pauză de 10 ani, iar în ăștia 3 ani de când m-am reapucat, poate și datorită vârstei, experienței, n-am mai avut ieșiri în decor. Acum doi ani am lovit o bordură la Mangalia. Am accelerat prea repede într-un viraj și, cum Ferrari are tracțiune spate, mi-a plecat spatele și am lovit o bordură.

Și? Ai mers mai departe?

Am mers mai departe, dar mașina nu a mai fost funcțională și am abandonat apoi. Bine, la raliu, în prima perioadă, am avut multe incidente, m-am dat peste cap de mai multe ori, ultima dată prin 2007.

Și cum e când te răstorni? Ce simți?

Ca și la box când iei un pumn tare sau când te pune jos și trebuie să te ridici. E bine că n-am avut niciodată nimic. E senzația aceea că pierzi cursa. Asta te doare cel mai tare. Îți lingi rănile după aia, ce să faci? Mașinile sunt foarte bine întărite, este extrem de greu să pățești ceva în mașina de cursă. Dar totdeauna există și riscul ăsta.

Ești fan Ferrari?

Nu neapărat. Cred că anul ăsta o să merg cu altceva. Ferrari e o mașină foarte mișto, dar nu este extraordinar de performantă pentru cursele astea din România, ci pentru curse de circuit.

Și cu ce-o să mergi?

Ei, încă e surpriză, nu știe nimeni.

Dar ție ce marcă îți place?

Audi îmi place mult.

Pe stradă ce conduci?

Un BMW.

„În România, infrastructura este proastă, șoferii trebuie pregătiți mai bine”

Tu cum vezi faptul că România e pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de accidente mortale? Ce ar trebui făcut?

Este îngrijorător. Infrastructura este foarte proastă. Tocmai din cauza asta, șoferii ar trebui pregătiți mai bine. Una e să mergi pe autostradă, alta e să mergi pe drumuri virajate, cum sunt la noi. Astea te și obosesc mai tare. Când ajungi la o stare accentuată de oboseală, nu te mai poți concentra foarte bine, nu mai ești așa de atent. Drumurile au gropi, trebuie să știi ce să faci dacă mașina se dezechilibtează. E important ca un șofer să știe cât mai multe lucruri de acest gen.

Ar trebui și niște legi mai dure, niște amenzi mai mari?

Dacă amenda te ustură, poate data viitoare te gândești mai bine dacă merită să încalci legea.