Mayweather și Pacquiao se pot lupta din nou, în 2023!

După ce, în ultimii ani, a încasat 300 de milioane de dolari din lupta contra luptătorului MMA Conor McGregor, 70 de milioane de dolari din confruntarea cu youtuberu-ul Logan Paul și alte 22 de milioane pentru partida cu un alt sportiv din MMA, japonezul Mikuru Asakura, Mayweather ar putea să-și încheie cariera cu un meci de gală.

Cei doi s-au mai luptat în 2015, când americanul a câștigat la puncte

"Moneymaker" are programat un meci cu youtuber-ul Deji Olatunji, fratele rapper-ului KSI, pe 13 noiembrie, la Dubai, apoi, în 2023, se vrea organizarea unei confruntări Mayweather vs. Pacquaio, care ar putea genera până la 600 de milioane de dolari, conform declarațiilor lui Uday Singh, CEO Global Titans.

Cei doi s-au mai luptat, în mai 2015, la MGM Grand Garden Arena din Paradise, Nevada, iar Floyd a câștigat la puncte, cei trei arbitri dându-i câștig de cauză americanului (116-112, 116-112, 118-110), și a păstrat titlurile mondiale WBA, WBC, WBO și The Ring.

Meciul a fost controversat, pentru că "Pac-Man" a luptat accidentat la umărul drept, problema agravată după runda a patra, dar nu a primit acceptul să fie injectat cu antiinflamatorul Toradol, iar Mayweather a primit terapia intravenoasă (multivitamine și soluție salină), cu acordul United States Anti-Doping Agency (USADA), dar procedura era ilegală, conform regulamentului Nevada State Athletic Commission (NSAC), care organizase evenimentul.

Mayweather și Pacquiao, două legende ale boxului mondial

Floyd Mayweather Jr. (45 de ani) are un palmares fără pată la profesioniști - 50 de meciuri, 50 de victorii, 27 prin KO. El a fost introdus în International Boxing Hall of Fame în 2021, an în care a încasat 285 de milioane de dolari. În total, a generat încasări de peste 1.67 miliarde de dolari prin galele sale și a luptat, de-a lungul carierei, contra unor boxeri de mare valoare, precum Diego Corrales, Jose Luis Castillo, Arturo Gatti, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Miguel Cotto, Marcos Maidana sau Canelo Alvarez.

Manny Pacquiao (43 de ani) este unul dintre cei mai mari boxeri din Asia din toate timpurile, iar popularitatea sa a făcut să fie ales senator în Filipine. Este cântăreț, deține mai multe cluburie de bashet și este un antreprenor de mare succes. De-a lungul carierei, a învins 22 de foști campioni mondiali, părintre care Miguel Cotto, Oscar De la Hoya, Marco Antonio Barrera sau Erik Morales. Ultima luptă a fost în august 2022, victoria contra lui Jesus Salud, după ce, cu un an înainte, fusese învins de cubanezul Yordenis Ugas. Are 72 de meciuri la profesioniști, 62 de victorii, 39 prin KO, și două remize.