Cele două vedete din Marea Britanie s-au cunoscut în timpul emisiunii "Love Island UK" și au împreună o fetiță de un an, Bambi.

Fury, dat afară din casă de logodnica furioasă

Ziarele tabloid britanice scriu că despărțirea s-a transformat într-un adevărat scandal, după ce cuplul anunțase că se logodise, în iulie 2023. Molly-Mae Hague l-ar fi expulzat pe boxer din vila de 5 milioane de dolari în care locuiau în Comitatul Chester, după ce l-a acuzat că a înșelat-o în multiple ocazii.

"Nici într-un milion de ani nu m-am gândit că va trebui să scriu asta. După cinci ani în care am fost împreună, nu mi-am imaginat niciodată că povestea noastră se va sfârși, mai ales nu așa", a scris sportivul pe contul său de Instagram. De cealaltă parte, Hague a transmis pe aceeași rețea socială că "sunt extrem de supărată să anunț că relația mea și a lui Tommy a luat sfârșit. Voi fi mereu recunoscătoare pentru că am creat cel mai important lucru pentru mine, frumoasa mea fiică. Fără noi ea nu ar exista, fetița mea va fi întotdeauna prioritatea mea. Voi reveni cu mai multe detalii când o să simt că este momentul potrivit".

Tommy Fury e neînvins la profesioniști

Tommy Fury (25 de ani) este născut la Manchester, fiind fiul lui John, un nomad de origine irlandeză, cunoscuți în Marea Britanie ca "Gypsies", și al lui Chantal, ai cărei înaintași au emigrat din Mauritius. El este fratele vitreg al mai celebrului Tyson Fury. Personalitate tv cu participări în emisiunile "Love Island", "The Boxer and The Ballroom Dancer" și "At Home with the Furys", acesta este și un boxer foarte talentat, având un palmares 10 (4 KO) - 0 - 0 la profesioniști. "TNT" i-a învins în meciuri intens promovate pe Jake Paul și KSI, doi influenceri deveniți boxeri.

Molly-Mae Hague (25 de ani) este o personalitate tv și fost model, câștigătoare ale titlurilor Miss Teen Hertfordshire (2015) și World Teen Supermodel UK (2016). Cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, ea are contract publicitar cu Starbucks, și-a lansat propria marcă de creme autobronzante și este director de creație și brand ambasador pentru compania britanică de fast-fashion PrettyLittleThing.

