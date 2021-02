Doroftei vorbeste despre dezamagirile traite in Romania! "Am fost facut cersetor! Atunci am zis, GATA! A fost dureros"

Unul din cei mai mari sportivi romani, Leonard Doroftei, a parasit Romania si s-a mutat in Canada, in urma cu ceva ani.

Plecat din Romania dupa mai multe dezamagiri, Doroftei vorbeste despre unele dezamagiri care l-au impins sa plece si sa nu se mai uite inapoi. "Vorbesc degeaba. Am incercat sa lupt pentru investitia mea, pentru spatiul acela oferit pe 25 de ani si unii m-au facut cersetor. Cand un ploiestean a scris un articol prin care spunea ca sunt cersetor. Atunci am simtit ca e gata! Un articol cu titlul dureros. Cand luptam pentru ce era al meu! Atunci am spus gata, nu ma mai lupt. Plec! In conditiile in care atunci cand am venit acasa obtinusem cetatenia canadiana.

Am lasat Canada si am venit acasa. Nu ma poate acuza cineva ca as fi tradator. Mi-a fost greu si trebuia sa fac o schimbare, obligatia de a face pentru familia mea. Eram obligat sa investesc in acea locatie. Am semnat un contract facut sa ma puna in genunchi. Nu am avut inspiratia sa consult un avocat, sa ma gandesc de ce imi dau oameni aceia un spatiu mie", a incheiat Doroftei interventia la Radio Gold FM.

In 2017 cladirea unde se afla PUB-ul lui Doroftei a fost clasata ca fiind cu risc seismic ridicat si sportivul a fost nevoit sa paraseasca locatia. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campions mondial profesionist la categoria usoara a versiunii WBA, invingandu-l la punct pe argentinianl Raul Balbi.