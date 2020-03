"Aseara am iesit prima data sa iau niste paine!" Leonard Doroftei e izolat in Canada, dar a dat o declaratie FABULOASA: "As fi facut o alergare ca Rocky!"

Leonard Doroftei sta izolat in Canada.

Pandemia coronavirusului a lovit intreg globul, iar cele mai afectate tari sunt Italia si Spania. Si in Canda situatia este una destul de critica, iar fostul luptator Leonard Doroftei a povestit care este situatia in tara nord-americana.

"Am stat 10 zile numai in casa. Aseara am iesit prima dat sa iau niste paine. M-au dezinfectat pe maini la magazin si cand am intrat si cand am iesit. Te simti cumva, asa, ca in basmele cu Harap Alb. Si sotia primului ministru a luat virusul. Am inceput sa ma ingrijorez si eu sunt, sunt din zi in zia mai multe cazuri.

Politie pe strada nu am vazut, nici nu am auzit de amenzi. Dar nici nu am iesit din casa, v-am zis de 10 zile. As fi facut o alergare ca Rocki, sa ma vada lumea", a declarat Leonard Doroftei la Digi.