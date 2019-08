Primul antrenor al lui Doroftei a dezvaluit cum si-a primit porecla: "Zbieram si deranjam arbitrii! Asa ca mi-am pus prospul in gura!"

La Ploiesti a avut loc lupta anului - copiii au urcat in ring cu manusi cat ei.

Primul antrenor al lui Doroftei a luat manusile uriase de la fratii Klitschko. Un copil a boxat cu ele si a castigat lupta.

"E greu fiindca sunt foarte mari. Vreau sa ies mare campion" a spus Ciprian Banica.

Titi Prosop a stat in colt si a mancat din prosop ca in ziua in care l-a facut mare pe Doroftei.

"Zbieram la colt si deranjam arbitrii eram oprit si dat avertisment si scadea puncte sportivului la un moment dat mi-am bagat prosopul in gura - marca inregistrata" spune Titi "Prosop" Tudor.

"Titi Prosop" e noul nume al salii din Ploiesti, unde au luptat Doroftei si "Rechinul" Diaconu.

"Singura sala de box din lume, care a scos doi campioni mondiali la profesionisti" mai spune Titi "Prosop".