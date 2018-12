Dezvaluirea SOCANTA a lui Mike Tyson: "Eram DROGAT cand l-am facut KO!" Ce s-a intamplat la unul dintre cele mai tari meciuri din cariera

Mike Tyson incepe o noua afacere.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

"Iron" Mike Tyson a dominat categoria grea din box multi ani iar una dintre cele mai tari lupte din cariera a avut loc in 2000 impotriva polonezului Andrew Golota. Lupta s-a incheiat dupa 3 runde prin KO tehnic dupa ce Golota a refuzat sa mai continue. El a ajuns la spital unde s-a descoperit ca a suferit o comotie, o fractura a pometelui si o hernie de disc! Golota a luat o pauza de 3 ani din box dupa acea lupta.

Meciul va ramane in istorie si pentru ca a fost declarat ulterior 'no contest'. Asta deoarece Tyson a fost depistat pozitiv cu marijuana! Pentru prima data, Mike Tyson a recunoscut ca a fumat cannabis inainte de acel meci in timpul aparitiei la "The Dan Patrick Show".

"Practic, toata viata mea am fumat. Si cu o seara inainte de acel meci. Nu m-a afectat pe mine. L-a afectat pe Golota" a spus Tyson in cadrul emisiunii. Tyson a fost amendat cu 200.000 de dolari dupa acel meci.