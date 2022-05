România are asigurată o medalie la Campionatul Mondial de Box de la Istanbul. Premiile sunt o mică avere!

Pugilista română Lăcrămioara Perijoc, învingătoare luni cu 4-1 contra dominicanei Estefani Almanazar de Leon, s-a calificat în semifinalele categoriei 54 kg la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul şi are asigurată medalia de bronz, dar sportiva clubului CSA Steaua se gândeşte doar la aur.

Ce a declarat Perijoc după accederea în semifinale

”A fost un meci cu o miză mare, pentru medalie, m-am simţit foarte bine în ring şi sunt foarte recunoscătoare că am câştigat şi am reuşit să ajung pe podium, dar sper să schimb culoarea medaliei. E o adversară pe care nu am mai întâlnit-o, dar foarte puternică şi cu o dorinţă, nu cât a mea de mare, de a câştiga.

Toate sportivele care sunt aici au venit să câştige şi au dat tot ce au avut mai bun. Dar de data asta eu am fost mai bună şi am dominat-o”, a declarat Lăcrămioara pentru AGERPRES după meciul cu pugilista dominicană.

Pugilista noastră este campioană europeană în 2019

Pentru a ajunge în semifinale, Perijoc, campioană europeană în 2019, a trebuit să le elimine pe taiwaneza Wen-Hsiao Huang şi irlandeza Niamh Chloe Fay.

În semifinale, Perijoc va lupta pe 18 mai cu kazaha Dina Jolaman, mai scrie Agerpres: ”Nu am mai boxat cu ea, e o fostă campioană mondială din câte ştiu (în 2016 - n.r.), o adversară foarte bună, dar aşa e la Mondiale. Am încredere în mine şi în munca depusă, în tot ce am clădit până acum.

Sunt foarte recunoscătoare pentru forma în care sunt, îmi doresc din tot sufletul cea mai strălucitoare medalie. Mă simt minunat şi într-o formă foarte bună”.

Premii generoase pentru medaliate

La Mondialele din Istanbul, medaliile aduc pugilistelor o mică avere: 100.000 de euro aurul, 50.000 argintul și 25.000 bronzul.

În box se acordă medaliile de bronz învinșilor/învinselor din semifinale, nefiind programată finala mică.