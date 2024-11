Meciul pentru titlul mondial va avea loc pe 29 noiembrie, la Circul Metropolitan din București. Gavril a vorbit despre prietenia sa cu Floyd Mayweather, starul boxului american, relația de iubire și de afaceri pe care o are cu Anamaria Prodan și simpatia sa pentru Donald Trump, noul președinte al SUA.



"În America, boxul e o junglă, e un sport foarte dur"

"Cei mai buni boxeri ai noștri, cu cele mai bune rezultate la profesioniști, au plecat afară. Mă întreb tot timpul de ce nu reușim încă să construim campioni în România. Avem foarte mulți boxeri foarte talentați, foarte-foarte buni la amatori, dar ajung la vârsta de 22-23 de ani și se pierd. Acolo se rupe ceva. Vor să devină campioni, vor să facă bani, dar nu pot. Mă întreb de ce să nu putem și noi să creăm un sistem în care să îi promovăm la profesioniști și să aibă rezultate bune, fără să mai plece din țară.



Eu știu cazul meu, greutățile mele. Când am plecat în America mi-a fost foarte greu. Era o țară unde nu cunoșteam pe nimeni, a trebuit să o iau de la capăt. Acolo boxul e un sport foarte dur, ca să te remarci trebuie să te lupți cu cei mai buni. E o junglă, sunt mulți boxeri și de o calitate foarte bună. Mi-a fost foarte greu, nu cunoșteam pe nimeni. Plus că mentalitatea mea din România nu era ce trebuia acolo.

Singurul avantaj este că sunt mulți români peste tot, m-au susținut în San Francisco, în Las Vegas, New York, Los Angeles. Mi-au dat putere. În meciul din San Francisco, în Cow Palace, unde a boxat în trecut și Muhammad Ali, au venit în număr mare cu steaguri și au făcut o atmosferă extraordinară. Suntem peste tot acasă, trebuie doar să avem boxeri care să lupte pentru centuri.



Ușor-ușor m-am adaptat, am înțeles că trebuie să o iau de la zero și să-mi construiesc cariera la profesioniști pas cu pas. Mă gândesc că aș putea da o mână de ajutor campionilor din România, prin această companie, Gavril & Prodan Promotions. Suntem la a doua gală organizată, ne dorim să creștem acest fenomen, să facem cât mai multe evenimente și să ajutăm cât mai mulți sportivi valoroși din România. Eu știu drumul de urmat și le pot arăta scurtătura spre marea performanță.



"Floyd m-a întrebat cum e România, cum e viața de aici"

Cunosc toți promotorii mari, sunt prietenii mei. Cum ar fi Floyd Maywether, el este unul dintre ei, am vorbit cu el despre planul meu. Am discutat cu el și mi-a zis că cine e bun și cine cred eu că poate face performanță la nivel înalt să mă duc să i-l prezint, să stabilim pașii care trebuie urmați. Nu numai el, am foarte mulți prieteni în toată America. Eu pot face introducerea către un promoter din Statele Unite, pentru orice boxer care își construiește aici un palmares de 10-15 meciuri, ceea ce înseamnă pasul către boxul adevărat.



Nu știu când va veni Floyd la o gală în România. La meciurile mele din America a fost tot timpul. Ar fi un eveniment pentru țara noastră să ne viziteze un asemenea sportiv uriaș. Eu sper să îl pot aduce în România, am discutat cu el despre țara mea. M-a întrebat cum e România, cum e viața de aici. I-am promis că o să fiu ghidul lui și o să-i arăt ce țară superbă avem și ce oameni frumoși sunt aici.



"Eu și Anamaria, 'match made in heaven' "

Știe toată lumea fan Donald Trump, am avut mereu curajul să recunosc. Nu știu dacă îl pot atrage la o gală în România sau în SUA, dar el este un mare iubitor al sporturilor de contact. În primul său mandat țara a mers bine, toată lumea avea job-uri și toate afacerile mergeau bine. Când nu a mai fost el președinte, s-a dus prosperitatea, lucrurile au început să se deterioreze, inflația e mare, produsele și serviciile s-au scumpit. Eu cred că a fost o decizie bună a americanilor să-i ofere un al doilea mandat, pentru că își iubește țara și are experiență mare în afaceri. Pe mine m-a impresionat profund după acel atentat la viața lui, când a ridicat pumnul, exact așa cum face un boxer care învinge în ring.



Anamaria mă ajută foarte mult în acest proiect, suntem parteneri în această companie. Ea vine din lumea sportului, are cunoștiințe foarte bune de management sportiv. E o profesionistă cu experiență, e o luptătoare și o femeie ambițioasă. Recunosc, de multe ori mă împinge și pe mine spre obiectivele noastre. Așa este ea, este ambițioasă și vrea ca totul să fie perfect. Eu cred că ne-am găsit unde și cum trebuia. Suntem, cum ar zice americanii, 'match made in heaven' ", a declarat Ronald Gavril pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea