Poate doar motivația extremă i-a făcut să se ridice deasupra tuturor și să ajungă unde îi purta doar imaginația copilăriei.

Ronald Gavril este un exemplu de campion care s-a ridicat de jos, pornind pe un drum deloc încurajator. A părăsit Bacăul cu gândul unei vieți mai bune, fără griji, dintr-o țară care nu are termen de comparație cu nivelul națiunilor de top în boxul profesionist, dar un episod considerat de mulți, poate, SF l-a adus în atenția unuia dintre cei mai mari pugiliștii din istorie, Floyd Mayweather.

La 37 de ani, Ronald Gavril se mândrește cu 23 de victorii (18 prin KO) și numai trei înfrângeri, iar în februarie acest an a reușit să câștige centura WBC Intercontinental American. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu, pugilistul a rememorat cu un zâmbet nostalgic momentul în care l-a văzut în fața ochilor pe marele Floyd Mayweather pentru prima dată, după ce a făcut KO un adversar de categorie superioară.

Cum l-a cunoscut Ronald Gavril pe Floyd Mayweather

Ronald Gavril se antrena în Las Vegas, la una din sălile lui Mayweather, și a avut un meci de sparring cu un adversar ”mai greu”, cu un palmares care îl făcea invidios pe pugilistul din Bacău. L-a trimis la podea încă din repriza a doua, iar cunoștințele au început să îl sune pe Mayweather și să-l cheme urgent la sală.

Nu a durat nici 30 de minute, iar americanul și-a făcut apariția flancat de bodyguarzi, care se pun scut în jurul lui și îl fac nevăzut la nevoie. Ronald Gavril nu l-a sesizat pe Mayweather, ci doar pe bodyguarzi, moment în care s-a panicat și i-a trecut fulgerător prin minte că ”a bătut pe cine nu trebuia”.

Floyd Mayweather, flancat tot timpul de pază

În cele din urmă, cercul bodyguarzilor s-a rupt. Pugilistul din SUA s-a îndreptat către ring, în stilul propriu în care își făcea apariția în partidele pentru cele mai strălucitoare centuri ale lumii.

Un gând de moment l-a ”trezit” pe Ronald Gavril, care a realizat că e șansa așteptată o viață întreagă și că momentul oportun s-a ivit pentru el într-o zi banală, obișnuită.

”Eram la alt nivel, eram la început de carieră când l-am cunoscut. Veneam din România, dintr-o țară mică, iar promotorul se uită de unde ajungi, de unde te tragi, se gândește dacă îl poate vinde pe sportiv în viitor. Se gândește dacă te poate duce în top 20, top 10 mondial, e o investiție pentru el.

A fost și este o poveste frumoasă, Floyd Mayweather a venit personal să mă cunoască. Eram la el în sală, am avut sparring cu un băiat, cu un palmares foarte bun, 14 meciuri, 13 victorii prin KO, la o categorie mai mare ca a mea. Am reușit să îl fac KO în repriza a doua, iar de atunci nu a durat mai mult de 15 minute și Floyd a venit în sală să mă cunoască.

Cineva l-a sunat, în sală sunt mulți oameni din familia lui, și i-a povestit ce s-a întâmplat și a zis că... . Atunci când a venit în sală, nu l-am văzut, am văzut doar bodyguarzii lui mari. Sincer, m-am panicat, nu știam ce se întâmplă, am crezut că am bătut pe cine nu trebuie.

Când l-am văzut pe Floyd acolo, am zis wow! Venea spre mine și am zis că asta e ce vreau! Atunci mi-am dat seama că munca depusă dă roade! Până la acel moment, eram în Vegas, mă antrenam acolo, aveam meciuri, dar nu aveam promotor. Nu aveam pauză, munceam în fiecare zi”, a povestit nostalgic Ronald Gavril primul contact cu Floyd Mayweather, un film pe care îl va derula la nesfârșit toată viața.

Ronald Gavril, campion WBC Intercontinental American din februarie

În februarie acest an, românul s-a impus în meciul cu americanul Khainell Wheeler, care s-a desfășurat în sala legendară Cow Palace, din San Francisco, în care s-au luptat nume importante ale boxului precum Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson sau George Foreman. Gavril a cucerit centura WBC Intercontinental American.

Gavril a câștigat la decizia arbitrilor.

”Este oficial! Am făcut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental American și am adus gloria în România! Vă mulțumesc tuturor fanilor mei pentru susținerea neobosită! Această victorie este dedicată fiecăruia dintre voi și împreună am făcut istorie!

Sunt în culmea fericirii să aduc centura WBC Intercontinental American și prestigiul WBC înapoi acasă, în România. Această victorie este un semnal puternic că boxul nostru este puternic și talentat și sunt onorat să reprezint țara mea cu mândrie pe scena mondială.

A fost un meci epic și intens, dar am dat tot ce am mai bun și am ieșit învingător! Această victorie este un moment definitoriu al carierei mele și un semnal clar că munca și dedicarea aduc rezultate.

Vă mulțumesc din nou tuturor celor care au urmărit transmisiunea live pe pagina mea de Facebook. Susținerea voastră este vitală pentru mine și împreună am făcut această victorie posibilă! Să sărbătorim această victorie senzațională și să ne pregătim pentru realizări și mai mari în boxul nostru din România!”, a scris Gavril pe Facebook, la acel moment, după meci.

Ronald Gavril vrea să-l aducă pe Floyd Mayweather în România

Revenit în România pentru o scurtă perioadă, pugilistul care se antrenează la clubul lui Floyd Mayweather, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, și-a propus să organizeze o gală de box cu fast. Promotorul Edi Irimia îl ajută pe Ronald.

Irimia e acum producător de film, iar în România a pus pe picioare la începutul anilor 2000 fenomenul Local Kombat, care a născut eroi precum Ionuț Iftimoaie, Ciprian Sora, Daniel Ghiță, Cătălin Zmărăndescu sau Cătălin Moroșanu.

Gavril speră să-l convingă pe Floyd Mayweather să ajungă în România:

”Îmi propun să organizez cea mai mare gală de box care a fost vreodată în românia, cu un titlu european sau mondial pe masă. Vreau să aduc cel puțin pentru câteva zile legendele boxului american. Roy Jones Jr. și James Toney și-au anunțat deja prezența. Poate vine și Floyd Mayweather”.

Ronald Gavril intenționează să organizeze alături de Edi Irimia, în această vară, la București, o gală de box.