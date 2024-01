Anamaria Prodan (51 de ani) a vorbit despre noul său iubit, pugilistul stabilit în Statele Unite, Ronald Gavril.

Crescut la celebra școală din Bacău sub aripa maestrului Relu Auraș, om important al nobilei arte, Ronald Gavril a făcut parte mult timp din lotul național de box, apoi a făcut pasul către profesioniști. Stabilit în Statele Unite, Gavril a dezvăluit la Poveștile Sport.ro, anul trecut, cum l-a cunoscut pe Floyd Mayweather, celebrul pugilist american, de care-l leagă o prietenie strânsă.

Anamaria Prodan, detalii despre Ronald Gavril

În vârstă de 37 de ani, Ronald Gavril a strâns până acum la 'profi' 24 de victorii (19 prin KO) și a suferit trei înfângeri.

„Am hotărât cu copiii mei să-l ținem departe de toate problemele personale ale familiei noastre. Mă susține, este fericit pentru mine și eu sunt fericită că am alături un bărbat în adevăratul sens al cuvântului.

Este un bărbat care nu a făcut școala pe străzi, nu l-am inventat eu, nu l-am dus la școală, nu l-am învățat să mănânce, să se îmbrace. Nu i-am construit eu carieră. Este bărbatul care mă susține el pe mine și să știi că este minunat să ai așa un om lângă tine, pentru că numai așa poți să construiești și să trăiești viața frumos, demn, fără să te râdă lumea pe la colțuri.

Apreciez cel mai mult la el bărbăția, grija față de mine și de copiii mei, demnitatea, inteligența, șarmul", a declarat Anamaria Prodan, pentru WOWbiz.

3 milioane de dolari ar fi averea pugilistului român, potrivit presei de specialitate din Statele Unite

Ronald Gavril, exemplu de campion. Ce a scos în evidență în 2023, la Poveștile Sport.ro

Ronald Gavril este un exemplu de campion care s-a ridicat de jos, pornind pe un drum deloc încurajator. A părăsit Bacăul cu gândul unei vieți mai bune, fără griji, dintr-o țară care nu are termen de comparație cu nivelul națiunilor de top în boxul profesionist, dar un episod considerat de mulți, poate, SF l-a adus în atenția unuia dintre cei mai mari pugiliștii din istorie, Floyd Mayweather.

La 37 de ani, Ronald Gavril se mândrește cu 24 de victorii (19 prin KO) și numai trei înfrângeri, iar în februarie acest an a reușit să câștige centura WBC Intercontinental American. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu, pugilistul a rememorat cu un zâmbet nostalgic momentul în care l-a văzut în fața ochilor pe marele Floyd Mayweather pentru prima dată, după ce a făcut KO un adversar de categorie superioară.

”Eram la alt nivel, eram la început de carieră când l-am cunoscut. Veneam din România, dintr-o țară mică, iar promotorul se uită de unde ajungi, de unde te tragi, se gândește dacă îl poate vinde pe sportiv în viitor. Se gândește dacă te poate duce în top 20, top 10 mondial, e o investiție pentru el.

A fost și este o poveste frumoasă, Floyd Mayweather a venit personal să mă cunoască. Eram la el în sală, am avut sparring cu un băiat, cu un palmares foarte bun, 14 meciuri, 13 victorii prin KO, la o categorie mai mare ca a mea. Am reușit să îl fac KO în repriza a doua, iar de atunci nu a durat mai mult de 15 minute și Floyd a venit în sală să mă cunoască.

Cineva l-a sunat, în sală sunt mulți oameni din familia lui, și i-a povestit ce s-a întâmplat și a zis că... . Atunci când a venit în sală, nu l-am văzut, am văzut doar bodyguarzii lui mari. Sincer, m-am panicat, nu știam ce se întâmplă, am crezut că am bătut pe cine nu trebuie.

Când l-am văzut pe Floyd acolo, am zis wow! Venea spre mine și am zis că asta e ce vreau! Atunci mi-am dat seama că munca depusă dă roade! Până la acel moment, eram în Vegas, mă antrenam acolo, aveam meciuri, dar nu aveam promotor. Nu aveam pauză, munceam în fiecare zi”, a povestit nostalgic Ronald Gavril.

VIDEO EXCLUSIV Ronald Gavril, la Poveștile Sport.ro (6 iunie 2023)