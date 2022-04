Boxerul Amir Khan, jefuit în plină stradă: "Aveau pistolul îndreptat spre fața mea, mi-au cerut ceasul"

Khan (35 ani) a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a dezvăluit că el şi soţia sa, Faryal Makhdoom, sunt în siguranţă după un incident în cursul căruia s-a confruntat cu doi bărbaţi, în Leyton, care l-au ameninţat cu o armă şi l-au deposedat de ceasul pe care îl purta la mână.

"Am traversat strada cu Faryal, din fericire ea se afla la câţiva paşi în spatele meu. Doi bărbaţi au alergat către mine şi mi-au cerut ceasul, cu un pistol îndreptat spre faţa mea. Cel mai important este că amândoi suntem în siguranţă", a scris pugilistul pe contul său de Twitter.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.