Slovenul Luka Doncic a devenit, noaptea trecută, primul baschetbalist din istoria NBA care reuşeşte 60 de puncte, 21 de recuperări şi 10 pase decisive într-un meci.

Echipa sa, Dallas Mavericks, a învins cu 126-121 New York Knicks, relatează Reuters.

“Sunt obosit ca naiba. Am nevoie de o bere să îmi revin”, a spus Doncic după meci.

El este al şaptelea sportiv care reuşeşte un triplu-dublu cu cel puţin 50 de puncte în NBA. Doncic este însă, la 23 de ani, cel mai tânăr baschetbalist care reuşeşte performanţa.

“Va mai fi o statuie la Dallas... Aşa este Luka!”, a reacţionat pe Twitter celebrul Kevin Garnett.

