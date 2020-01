"Ne tremura toata casa, cred ca era la numai 30 de metri deasupra!" Detaliile momentului dupa accidentul cutremurator al lui Kobe! Cine era pilotul care conducea elicopterul

In acest moment, investigatorii merg pe varianta prabusirii elicopterului din cauza conditiilor meteo total nefavorabile zborului. In California era ceata, iar elicopterul pilotat de Ara Zobayan zbura foarte jos pentru a beneficia de vizibilitate mai buna. Chiar daca a fost avertizat de controlorii de trafic, Zobayan n-a putut sa creasca altitudinea.



https://www.sport.ro/baschet/esti-prea-jos-dezvaluiri-de-ultima-ora-din-statele-unite-ce-i-s-a-spus-pilotului-de-elicopter-inainte.html

Un locuitor din Calabasas, Matt Graham, a declarat pentru The People: "Stateam pe canapea si am auzit elicopterul cand trecea pe deasupra casei mele. Mi-am zis: wow, ce jos zboara. La cum se zgaltaia toata casa, cred ca nu avea mai mult de 30 de metri inaltime! Nu mi-am putut explica de ce un elicopter zbura atat de jos."

Pilotul Ara Zobayan era un personaj popular in comunitatea aviatica. Zobayan era si instructor de zbor.



Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk