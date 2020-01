"Esti prea jos!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA din Statele Unite! Ce i s-a spus pilotului de elicopter inainte de tragedie

Putea fi evitat accidentul tragic in care si-au pierdut viata Kobe Bryant, fiica sa si alte 7 persoane?

Aceasta e intrebarea la care incearca sa raspunda jurnalistii din presa internationala. Conform informatiilor de ultima ora publicate in Statele Unite, pilotului de elicopter i s-a transmis de catre controlorii de trafic ca zboara prea jos! Comunicatiile dintre controlori si pilot arata clar ca acestuia i s-a transmis ca trebuie sa creasca altitudinea de zbor.

Investigatorii incearca sa afle si de ce elicopterul a plecat de la sol, in conditiile in care autoritatile au transmis recomandari clare ca aparatele de zbor sa nu circule din cauza cetii dense. Inclusiv elicopterele LAPD au fost oprite din patrulare! Pilotul planuia sa aterizeze pe Aeroportul Burbank, dar s-a invartit timp de 15 minute, asteptand conditii propice revenirii la sol. In momentele dinaintea prabusirii, elicopterul a ajuns la 600 de metri, pentru ca impactul sa aiba loc la 500 de metri.

Au fost identificate toate victimele accidentului teribil de aseara. Pe langa Bryant, si-au pierdut viata fiica sa, Gianna, antrenorul de baseball John Altobelli, sotia acestuia, Keri, si fiica lor, Alyssa, precum si un antrenor de la academia lui Kone, Christina Mauser. Ceilalti doi pasageri morti sunt Sarah si Payton Chester, iar pilotul a fost si el identificat: Ara Zobayan.