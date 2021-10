Curry, de neoprit la începutul noului sezon! Și LeBron l-a lăudat după ultima prestație

Stephen Curry a marcat 45 de puncte și a fost decisiv în victoria cu Angeles Clippers 115-113. Curry a marcat 25 de puncte în primul sfert al partidei și a reușit 10 recuperări, reușind double-double în partida disputată în Chase Center din San Francisco. Superstarul lui Golden State Warriors a fost accidentat la finalul anului trecut și nu și-a putut ajuta echipa să ajungă în play-offs. Prestația s-a a fost lăudată inclusiv de rivalul LeBron James, care a postat pe Twitter mesajul "Stephen Curry You're SICK Man!!!" ("Stephen Curry ești excelent, omule!!!").

Campioana a pierdut la scor la Miami

Campioana Milwaukee Bucks, fără accidentații Bobby Portis, Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Rodney Hood și Semi Ojeleye, a pierdut la Miami, cu Heat stabilind recordul de cele mai multe puncte înscrise într-o etapă inaugurală de NBA (137).

Sezonul 2021-2022 este cel de-al 75-lea al NBA și doar trei francize originale mai evoluează în campionat, New York Knicks, Boston Celtics și Golden State Warriors (fostă Philadelphia Warriors). Stagiunea se va desfășura între 19 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022 (sezon regulat), 16 aprilie 2022 - 30 mai 2022 (turneul play-in), iar finalele ar urma să se desfășoare între 2 și 19 iunie 2022, cu NBA All - Star Game găzduit de Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland (20 februarie 2022).

Rezultatele meciurilor jucate până acum în noul sezon al NBA:

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 115-113

Miami Heat - Milwaukee Bucks 137-95

Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 113-87

Phoenix Suns - Denver Nuggets 98-110

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 121-124

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 107-86

San Antonio Spurs - Orlando Magic 123-97

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 132-121

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 124-106

New Orleans Pelicans - Philadephia 76ers 97-117

New York Knicks - Boston Celtics 138-134 (după prelungiri)

Toronto Raptors - Washington Wizards 83-98

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 123-122

Detroit Pistons - Chicago Bulls 88-94

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 114-121

Meciurile programate pentru zilele următoare:

23 octombrie

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets

Orlando Magic - New York Knicks

Washington Wizzards - Indiana Pacers

Boston Celtics - Toronto Raptors

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets - San Antonio Spurs

Sacramento Kings - Utah Jazz

24 octombrie

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks

Indiana Pacers - Miami Heat

Toronto Raptors - Dallas Mavericks

Chicago Bulls - Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns

Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets