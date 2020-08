A intretinut relatii sexuale cu o intreaga echipa din NBA! Parintii nu mai vorbesc cu ea si a fost data afara de la munca: acum castiga zeci de mii de dolari pe zi

Aliza a devenit celebra dupa ce a dezvaluit ca a intretinut relatii sexuale cu mai multe staruri ale unei echipe de baschet din NBA.

Tanara a dezvaluit ca a intretinut relatii sexuale cu 7 jucatori ai unei echipe din NBA, iar parintii nu mai vorbesc cu ea de atunci.

Aliza spune ca totul s-a petrecut in urma cu doi ani, in timpul unei petreceri din Las Vegas. Ea era in timpul unui raport sexual cu o singura persoana inainte ca jucatorii sa se alature.

Dupa ce totul s-a aflat, tanara a fost data afara si de la locul de munca. Ea era contabila chiar la o firma a tatalui ei, iar relatia cu parintii s-a rupt de tot.

Cu toate acestea, Aliza spune ca experienta a fost una pozitiva, iar popularitatea ei online a crescut de cand s-a aflat tot.

Acum se mandreste cu 67.3 mii de urmaritori pe Instagram si sutine ca a facut 65.000 de dolari in doar o zi prin intermediul contului OnlyFans.