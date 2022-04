Cor de fluierături după gestul sârbilor. Echipa care a refuzat să afișeze mesajul "Stop War"

La fel s-a întâmplat și înaintea meciului dintre Zalgiris Kaunas și Steaua Roșie Belgrad, din Euroliga de baschet. La partida din Lituania, organizatorii au adus un banner în culorile Ucrainei pe care era scris mesajul "Stop War" (n.r - Opriți războiul"), însă acesta a fost ținut doar de jucătorii echipei gazdă și de arbitri.

"Niciun jucător de la Steaua Roșie Belgrad nu s-a alăturat gestului de solidaritate pentru poporul ucrainean", scriu cei de la Basket News, în timp ce publicația ucraineană Sport notează că "baschetbaliștii sârbi au refuzat să țină banner-ul respectiv".

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.

Kaunas crowd reacted with a loud booing ???? pic.twitter.com/bRmV4rDhX1