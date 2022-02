O întreagă arenă scandează împotriva lui Vladimir Putin. Suporterii, în picioare

Un astfel de exemplu vine din Lituania, de la meciul Zalgiris Kaunas - Real Madrid 68-47, din Euroliga de baschet. Întreagă arenă i-a dedicat o melodie cu caracter jignitor lui Vladimir Putin, președintele Rusiei care a decis să invadeze Ucraina.

În imaginile prezentate pe rețelele sociale, se poate observa cum mii de fani din Zalgiris Arena sunt în picioare și scandează "Putin huilo!", un cântec deja celebru în rândul galeriilor din Ucraina și nu numai.

"La meciul din Euroligă disputat în Kaunas, Lituania, întreaga arenă a cântat un cântec despre președintele Rusiei, Vladimir Putin", a remarcat publicația ucraineană Sport.

De altfel, prima scandare a fanilor lituanieni din timpul meciului a fost "Ucraina, Ucraina!".

All the love and support from Lithuania, Zalgiris Arena, to our brothers in Ukraine! ???????? pic.twitter.com/oqjNjGKgaX