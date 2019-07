Condamnata la 30 de ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a planuit uciderea sotului, fost bachetbalist in NBA

Lorenzen Wright jucase 13 sezoane in NBA, pentru Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings si Cleveland Cavaliers (2008-2009).

Despre baschetablistul Lorenzen Wright, sotia a declarat politiei ca l-a vazut ultima data in noaptea de 18 iulie 2010, cand ar fi plecat de acasa cu multi bani si droguri si nu ar mai fi dat niciun semn de viata. Insa, la finalul saptamanii trecute, ea a pledat vinovat pentru facilitarea unei crime de gradul intai in cel mai mediatizat caz de crima din istoria orasului Memphis, la 9 ani dupa disparitia sotului sau. Sherra Wright a fost condamnata de judecatorii de la Shelby County Criminal Court la 30 de ani de inchisoare si va fi eligibila pentru eliberare conditionata doar dupa ce va executa minimum 30% din sentinta, dar nu mai devreme de 9 ani. Femeia fusese programata sa apara, in septembrie, in fata unui juriu intr-un proces in care era acuzata de crima de gradul intai, pentru care era pasibila de inchisoarea pe viata fara eliberare conditionata.

Corpul baschetablistului fusese descoperit la finalul lunii iulie 2010, cu rani de gloante, intr-o mlastina de la periferia orasului Memphis. Ulterior, anchetatori au descoperit ca sotia sa si Billy Turner, un peisagist cunoscut de aceasta la slujbele de la biserica pe care o frecventa, au complotat initial sa angajeze doi asasini platiti pentru a-l asasina in locuinta sa din Atlanta, dar au ajuns sa il oamoare ei pe sportiv. Una dintre armele folosite in crima a fost descoperita de politisti aruncata intr-un lac din statul Mississippi. Confruntata cu dovezile, femeia a spus ca sotul ei o agresa fizic de ani de zile si nu a mai suportat bataile, fiind satula de comportamentul abuziv al acestuia, care a lasat-o desfigurata in urma loviturilor puternice. Desi a primit 1 milion de dolari din asigurarea de viata a lui Lorenzen, pentru a-si putea creste cei 6 copii, ramasi acum in grija bunicilor paterni, sotia bachetbalistului a spus ca nu s-a gandit nicio clipa la castigul financiar, in perioada in care a planuit minutios crima.

Baschetbalistul Lorenzen Wright (2.11 m / 118 kg) a jucat pe posturile de center si power forward pentru Los Angeles Clippers (1996-1999), Atlanta Hawks (1999-2001, 2006-2008), Memphis Grizzlies (2001-2006), Sacramento Kings (2008) si Cleveland Cavaliers (2008-2009). El a fost campion mondial universitar cu echipa nationala a Statelor Unite (1995, Fukuoka). Crima a socat orasul Memphis, deoarece acesta se implica in numeroase acte caritabile si antrena echipe de copii din cartiere rau-famate, iar la slujba memoriala au participat numerosi fosti colegi din NBA, printre care Penny Hardaway sau Elliot Perry.