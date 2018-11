Sepsi Sf Gheorghe 93-54 Municipal Satu Mare, in Liga Nationala de Baschet feminin. Sepsi, 5 victorii din 5

UPDATE: Sepsi Sf Gheorghe s-a impus cu 93-54 in meciul cu Satu Mare.

Sepsi Sf Gheorghe, liderul grupei A a Ligii Nationale de Baschet feminin, intalneste pe teren propriu Municipal Satu Mare, ocupanta locului 3.

Sepsi are 4 victorii din 4 posibile, in timp ce Municipal Satu Mare are 3 victorii si o infrangere.

8 puncte are Sepsi Sf Gheorghe, fata de cele 7 ale adversarelor.

Clasamentul grupei A

1. Sepsi Sf Gheorghe - 8p (4 victorii/0 egaluri)

2. Olimpia CSU Brasov - 8p (3/2)

3. Municipal Satu Mare - 7p (3/1)

4. ICIM CSB Arad - 7p (2/3)

5. Municipal Targoviste - 5p (1/3)

6. Universitatea Cluj - 4p (0/4)

CLICK AICI PENTRU LIVE VIDEO