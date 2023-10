Cu resurse de energie nebănuite, calm și știință de a gestiona punctele critice din cursă, kenyanul Kelvin Kiptum s-a autodepășit într-o cursă de anduranță, pe un traseu faimos. La Chicago, oraș cu aproape 3 milioane de locuitori, atletul în vârstă de 23 ani a menținut un ritm constant și s-a luat la luptă și cu adversarii, și cu cronometrul. Nici n-a mai contat durerea care l-a făcut să pășească robotic după linia de finiș.

Vali Tomescu, antrenorul care i-a fost alături Constantinei Diță la cele mai mari performanțe ale carierei - inclusiv titlul olimpic la maraton de la Jocurile Olimpice din 2008 -, a urmărit tot ce s-a întâmplat în cursa senzațională de la Chicago, încheiată cu un nou record mondial în proba masculină.

Kelvin Kiptum (23 de ani) a spulberat recordul mondial în proba masculină de maraton, duminică la Chicago, cu timpul de 2h00:35, doborând "vârful" compatriotului său Eliud Kipchoge (2h01:09), stabilit anul trecut în Berlin.

Sport.ro a discutat cu specialistul român, fost antrenor pentru lotul olimpic al României, antrenor NCAA Division 1 la Universitatea Lafayette din Louisiana și fost antrenor al lotului Chinei de maraton, despre cum a reușit kenyanul în vârstă de 23 de ani să doboare cu un timp uluitor vechiul record, deținut de Eliud Kipchoge. A corectat cu 34 de secunde (!) performanța lui Kipchoge, alături de care, va concura, probabil, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Vali Tomescu e din 2018 directorul Centrului Olimpic de Testare și Asistență Științifică (COTAS) din Izvorani, laborator care deservește loturilor olimpice de la nivel de juniori până la loturile olimpice - sporturi de vară și de iarnă. Următoarea competiție pentru care încearcă să aducă suport științific Vali Tomescu și colegii săi de la COTAS (Mihai Vigariu, Alexandru Bacșiș) o reprezintă Jocurile Olimpice de Iarnă de Tineret de la Gangwon 2024 (ianuarie - februarie).

Vali, cum poți alerga fiecare kilometru din cei 42 km cu o medie de 2 minute și 51 de secunde?

Cu dozarea efortului și o să-ți fac și o comparație. Înseamnă senzațional modul cum a alergat. M-am uitat la încălțămintea cu care aleargă, e un prototip, e mai înalt și are talpa de carbon - cum au fost și costumele la natație - care ulterior au fost interzise. Se pare că acest tip de pantofi generează o elasticitate mai mare, îi crește viteza sportivului, economicitatea e mai mare, dacă talpa te împinge de pe sol mai ușor, nu mai faci un efort atât de mare. Dacă mergi cu mașina și mai ai 100 km rezerva de benzină pentru o oră, cu viteză X, iar tu viteza pe care o folosești este de 150 km/h medie, nu o să-ți ajungă pentru distanța inițială, ci îți va înjumătăți distanța. Adică economicitate sau risipă.

Cât de mult a fost ajutat de vreme Kelvin Kiptum? Au fost între 7 şi 10 grade Celsius, puțini nori, vânt slab.

Condițiile sunt importante... Vreme bună, nu e vânt, au fost 10 grade Celsius, a fost bine, bine, l-a ajutat. Nu doar pe el, pe foarte mulți i-a ajutat, au fost mulți sportivi cu timpi buni. Nu e bine să fie nici prea cald, dar nici foarte frig pentru că pe urmă îngheți! Undeva la 12 grade Celsius e ideal! Cei mai buni maratoniști ai lumii atacă o cursă în primăvară și una toamnă, iar în timpul anilor cu JO și CM eventual dacă sunt calificați aleargă și acolo.

Ai fost la Maratonul de la Chicago de mai multe ori cu Constantina Diță. Cum e traseul?

Traseul e foarte rapid cu o suprafață rapidă, plată, pe unde se aleargă, chiar pe cheile râului - se trec niște poduri - acolo dacă e frig și bate vântul, ai încurcat-o! Senzația e mai acută - percepția frigului e mai mare și va influența intensitatea / costurile pe care le poți susține.

E supranumit Windy City orașul Chicago.

Windy City nu are legătură că bate vântul, are treabă cu felul în care se schimbau politicienii. Cândva.

Am citit zilele astea - din ce povestea antrenorul lui -, că ar alerga la antrenamente între 250 și 300 km pe săptămână? Cum ți se pare?

M-am documentat asupra ceea ce spune antrenorul lui, din Rwanda, ca fost antrenor de maraton mă incită! Ca să-ți iasă 1.000 de km pe lună - înseamnă cam 250 km pe săptămână. Antrenorul lui face o comparație între antrenamentele lui Eliud, care face între 180 și 220 km, iar Kiptum face 250-280, câteodată 300. Din start, Kiptum face mai mult decât ce a declarat că facea Kipchoge. Spune că pentru Maratonul de la Londra au avut trei săptămâni cu mai mult de 300 km, adică volum foarte mare. Până aici OK, nimic de comentat, e o poveste.

Și...

Apoi descrie un program pentru patru luni: face întărire - antrenamentele de forță. Prima lună se duce în 900 km, apoi se duce între 280 și 300 km pe săptămână, apoi în a patra lună scade din volum ca să-i dea niște odihnă, refacere sau supracomensare s-ar numi ea.

Și ne dă un exemplu de săptămână - ăsta se numește microciclu de pregătire - are toate zilele săptămânii - și spune că luni aleargă dimineața 25-28 km pentru nivelul la care aleargă el, ar fi alergare ușoară. Marți face antrenament pe pistă / fartlek (modulația intensității). Dă exemplu 3 minute tare / 1 minut ușor. Asta le face pentru o oră. După aceea, miercuri are exact ca luni dimineață - 25-28 km. După-amiază 12 km.

Ce urmează?

Joi e o zi dificilă , cu 30 - 40 km aproape de ritmul de cursă, fără antrenament după-amiază. Vineri repetă ce a făcut luni și miercuri. Sâmbătă repetă ce a făcut marți, pe pistă. Duminică e o nouă zi grea, între 32 și 42 km. Spune că nu avem săptămână liberă, ne odihnim doar când el obosește. Pentru ceea ce înseamnă știința sportului azi, antrenorii adaptează metodica antrenamentului în raportul cu răspunsul fiziologic și metabolic al sportivului, adică se numește individualizare.

Cum traduci tu acest program?

Eu traduc așa, mă iau despre regula celor 48/72 de ore între două antrenamente de intensitate maximă. Dacă analizez programul lui, pe care l-am menționat mai sus, ei nu respectă cele 48 ore necesare fiziologic.

Ei repetă asta pe o durată de patru luni consecutiv, ciclic. Eu, ca specialist, fără falsă modestie, spun că voi crede așa ceva când voi vedea antrenamentele înregistrate pe ritmul cardiac și variabilitatea cardiacă, raportul dintre încărcătura externă / încărcătura internă. Atunci o să-i cred!

Altfel, rămâne o invitație pentru amatori în a se expune la accidentări, pentru că toți vor încerca să copieze și se vor duce într-o zonă de absolut, caracteristică doar excepțiilor. Cum te refaci tu atât de repede ca să poți susține ciclic atâtea săptămâni într-un volum atât de mare, fără să explici intensitatea? Pe lângă asta, un alt aspect la care nu ne așteptăm din partea lor să-l pună pe masă e legat de analizele de sânge și cu valorile măsurate din care putem înțelege valorile: potențiatori ai performanței, inhibitori ai performanței, supraantrenament și deshidratare.

În concluzie?

Ceea ce spune antrenorul recordmenului mondial este puțin curios. Dacă n-aș fi antrenat proba asta, campioana olimpică, și Pușa (n.r. - Constantina Diță) era flămândă de muncă. Nu merge! Astea sunt povești! Tehnologia te ajută azi foarte mult, ei merg după feeling, nu măsoară nimic - cum se simte sportivul. Antrenorul spune că sportivul lui doar aleargă, mănâncă și doarme. "E în cei mai buni ani ai carierei, dar la un moment dat mi-e teamă că se va accidenta!", spune antrenorul. "Riscurile sunt majore, l-am încurajat să scadă din volum, dar el tot timpul îmi vorbește despre recordul mondial".

Din punct de vedere tehnic, eu am făcut o analiză pe declarația oficială. Îmi exprim părerea mea ca fost antrenor, înțelegând foarte bine fiziologia efortului, mai ales în probele de anduranță.

Cum ți se pare că a alergat pe porțiuni?

Primii 5 km la o intensitate de 2 min și 54 sec pe kilometru. 2 min 52 a doua porțiune de 5 km, apoi 2,54 până la km 30 și de la km 30 la 35 crește viteza la 2,47 pe km, rupere sănătoasă, apoi 2,49, apoi 2,50 ultimul kilometru. Zona lui sigură a fost de 2 minute 54 sec, apoi între km 30 și km 40 el accelerează, rupe ritmul, ceea ce arată clar că a avut o strategie pentru doborârea recordului mondial.

Dar nu se leagă cu planul de pregătire despre care vorbește antrenorul.

Ei sunt profesioniști, doar că planul de antrenamente nu se leagă cu ce e aici. Mai mult în exemplul de antrenamente, ei au o singură zi în care au antrenament mai ușor. În rest, nu spune nimic despre pistă, nu spune nimic despre intensitățile în repetări, la ce pauze sunt, distanțe, ritm cardiac, glicemie, HRV.

Sunt atât de mulți factori care-ți arată adaptarea sportivului la un anumit nivel, dar antrenorul (n.r: Gervais Hakizimana) o pune în pagină de parcă eram noi acum 30 de ani când cineva ne spunea: "Dacă-ți dau una, știi cum alergi!?". Repet, nu-i ia nimeni valoarea! Doamne ferește! Dar explicația antrenorului nu se ridică la nivelul sportivului ca și valoare. Sau e altceva... Chiar m-am documentat, sunt curios.

În final, vreau să te mai întreb și dacă rezultatul de la Chicago îl transformă în favorit la medalia de aur la Paris, anul viitor, la Jocurile Olimpice?

Chiar dacă a doborât recordul mondial cu un timp senzațional, asta nu-i garantează medalii sau titlul olimpic la Paris. E alt tip de cursă la Jocurile Olimpice, cursele acestea de gen Chicago, Londra sau Berlin sunt speciale pentru a împinge limitele cât mai sus, condițiile de concurs - cu excepția vremii pe care nu o poate controla nimeni - sunt pentru spectacol, sunt prime în bani foarte mari, un sportiv poate pleca cu 1 milion de dolari după un asemenea eveniment. Înainte doar recordul mondial era jumătate de milion de dolari. Acum sunt mai multe: bonus de participare, bonus de timp, bonus de record mondial.

O ultimă întrebare în finalul interviului. Când va mai avea România un campion olimpic la maraton?

România va avea o altă campioană olimpică la maraton în proba feminină când alte țări nu vor mai lua în serios maratonul.

Eliud Kipchoge (39 de ani) e dublu campion olimpic (Rio de Janeiro 2016 și Tokyo 2020), la Atena 2004 a cucerit bronz la 5.000 m, în timp ce la Beijing 2008 a luat argint la 5.000 m. Kipchoge nu a participat la Maratonul de la Chicago și nu a alergat vreodată împotriva lui Kelvin Kiptum.

Pentru sportivii profesioniști și pentru cei amatori e esențială perechea de pantofi pe care o încalță în cursele oficiale, la antrenamente sau chiar și pentru alergările de menținere a tonusului muscular. Brandurile importante profilate pe articole sportive duc o bătălie aprigă, de la distanță, pentru a realiza cele mai bune încălțări sport de alergare. Pantofii sport au devenit din ce în ce mai ușori.

The Alphafly 3 (Nike Dev 163) sunt pantofii sport cu care a alergat kenyanul Kelvin Kiptum în cursa de 42,195 km în urma căreia a corectat recordul mondial în prezent la maraton. Pantofii produși de brandul american nu sunt încă pe piață. Pantofii de alergare cu o formă 'futuristă' vor fi comercializați din ianuarie 2024.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu recordmenul mondial la maraton care s-a întors în țara sa natală după cursa din Chicago. Apropiați sau fani au scris că nimeni din conducerea Federației Kenyene de Atetism sau din Ministerul Sportului (VEZI MAI JOS) nu l-ar fi așteptat la aeroport pe sportivul care a făcut un excelent PR Kenyei pe toate meridianele lumii și a devenit un model pentru toți pasionații de alergare și chiar pentru fondiștii profesioniști.

How Kelvin Kiptum was received at the airport after Breaking Eliud Kipchoge's World Record. Shame to the Sports Ministry, shame to Athletics Kenya and shame to Ababu Namwamba pic.twitter.com/XDRofleztg